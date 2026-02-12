Выборы прямо сейчас: какие проблемы могут возникнуть и какое условие, чтобы они состоялись

Издание Financial Times "анонсировало", что 24 февраля Президент Украины Владимир Зеленский объявит о проведении референдума по мирному соглашению и выборов в Украине. Впрочем, провести их в условиях войны будет практически нереально.

Выборы в Украине в условиях войны будут иметь огромное количество проблем, из-за которых в итоге их вообще могут признать недействительными. Эксперты специально для 24 Канала разобрали вызовы, с которыми могут столкнуться потенциальные выборы в условиях войны.

Важно В нашу жизнь вернутся "политика", выборы и распри: каким 2026 может стать для Украины – прогноз 24 Канала

Какие проблемы будут во время проведения выборов в Украине?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что во-первых выборы объявляются Верховной Радой, а не Президентом за 100 дней до дня выборов. Иностранцы считают, что ничего проблемного в их проведении нет. Впрочем, они не понимают, что могут возникнуть такие проблемы:

Надо актуализировать списки избирателей. Есть много ВПЛ, много людей выехали за границу. Многие люди из-за войны потеряли документы. Часть людей осталась на оккупированных территориях, часть людей погибла, часть людей пошла в армию.

Каким образом предоставить всем военным право проголосовать без отрыва от боевых действий. Иностранцы говорят, что можно отправить кого-то на фронт с прозрачным ящиком. Впрочем, представить это трудно. Как представитель ЦИК приедет на Гуляйпольское направление и скажет: "5 минут не стреляйте, надо проголосовать". Это странно.

Люди за границей. Даже в мирные времена не все за границей успевали проголосовать, потому что не хватало пропускной способности избирательных участков. Сейчас тем более. В частности, в Польше сейчас более 2 миллионов украинцев, и непонятно, как они могут успеть за один день проголосовать.

"Вбрасывают, мол, проведите выборы в Дие. Но Дия есть не у всех. Нет закона, который бы регламентировал выборы через Дию. И при любых условиях эти выборы могут признать недействительными. В частности, могут звучать упреки, мол, во время тех же выборов на фронте не было наблюдателей", – отметил Ступак.

Он продолжил, если России не понравится персона человека, который станет Президентом Украины, то она начнет манипулировать тем, что не признает результаты выборов и будет заставлять Украину проводить их еще раз.

Ступак назвал проблемы, которые возникнут при проведении выборов: смотрите видео

При каком условии в Украине вообще возможны выборы?

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак отметил, что о выборах в Украине речь идет только в обмен на гарантии. Трамп угрожает, что без выборов снимет гарантии. А они являются очень важными.

Свежие опросы показывают, что украинцы хотят перемирия и мира. Не важно, как это называть – перемирие или мир. Важно, что перемирие должно быть с гарантиями. Украинцы готовы даже на выборы. Однако очень важно, что выборы после перемирия, а не перед ним,

– подчеркнул историк.

По его словам, выборы будут предметом торгов между США и Украиной. Впрочем, непонятно, как на это будут реагировать Путин и его окружение. Пока не заметно никаких уступок с российской стороны. Зеленского принуждают к выборам. Неизвестно, согласится ли он на них, но, похоже, с украинской стороны есть молчаливое согласие на проведение выборов только после установления перемирия.

Грицак ответил, когда вообще в Украине могут быть выборы: смотрите видео

Почему Трамп давит на Зеленского из-за выборов?

Член Республиканской партии Борис Пинкус подчеркнул, что Трамп уже начал свою предвыборную гонку в пользу Республиканской партии. Трампу проще давить на Зеленского, ведь Путин с начала войны ни на йоту не пошел на встречу никому. Зеленскому же можно угрожать, шантажировать его. Трамп манипулирует американскими избирателями, когда говорит им, что хочет мира в Украине, что хочет выборов в Украине, ведь срок Зеленского уже давно закончился.

"Когда Трамп начинает давить темой выборов, ему надо объяснять, что в Украине сейчас невозможны демократические выборы. Там 500 – 600 тысяч людей на фронте, более 8 миллионов украинцев за пределами страны, Трамп требует невозможного – проведения недемократических выборов. Он требует выборы под дулом пистолетов", – сказал Пинкус.

Он добавил, что это диктатура, а не демократия. Трампу надо объяснять, что он еще не достиг остановки войны, он проиграл на этом поле боя, но уже требует выборов. Одни иностранные СМИ пишут, что Зеленский объявит о них уже 24 февраля, другие – в мае.

Владимир Зеленский в общении с журналистами четко объяснил, что Украина готова работать с предложенными США графиками выборов. Впрочем, их проведение в Украине возможно только после установления мира.

Пинкус объяснил, почему Трамп давит на Зеленского выборами: смотрите видео

