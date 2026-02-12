Вибори просто зараз: які проблеми можуть виникнути та яка умова, щоб вони відбулись

Видання Financial Times "анонсувало", що 24 лютого Президент України Володимир Зеленський оголосить про проведення референдуму щодо мирної угоди та виборів в Україні. Утім провести їх в умовах війни буде практично нереально.

Вибори в Україні в умовах війни матимуть величезну кількість проблем, через які в підсумку їх узагалі можуть визнати недійсними. Експерти спеціально для 24 Каналу розібрали виклики, з якими можуть зіштовхнутись потенційні вибори в умовах війни.

Які проблеми будуть під час проведення виборів в Україні?

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, що по-перше вибори оголошуються Верховною Радою, а не Президентом за 100 днів до дня виборів. Іноземці вважають, що нічого проблемного в їх проведенні немає. Утім, вони не розуміють, що можуть виникнути такі проблеми:

Треба актуалізувати списки виборців. Є багато ВПО, багато людей виїхали за кордон. Багато людей через війну втратили документи. Частина людей лишилась на окупованих територіях, частина людей загинула, частина людей пішла до війська.

Яким чином надати всім військовим право проголосувати без відриву від бойових дій. Іноземці кажуть, що можна відправити когось на фронт із прозорою скринькою. Утім уявити це важко. Як представник ЦВК приїде на Гуляйпільський напрямок і скаже: "5 хвилин не стріляйте, треба проголосувати". Це дивно.

Люди за кордоном. Навіть у мирні часи не всі за кордоном встигали проголосувати, бо не вистачало пропускної здатності виборчих дільниць. Зараз тим паче. Зокрема, в Польщі нині понад 2 мільйони українців, і незрозуміло, як вони можуть встигнути за один день проголосувати.

"Закидають, мовляв, проведуіть вибори в Дії. Але Дія є не в усіх. Немає закону, який би регламентував вибори через Дію. І за будь-яких умов ці вибори можуть визнати недійсними. Зокрема, можуть закидати, мовляв, під час тих самих виборів на фронті не було спостерігачів", – зазначив Ступак.

Він продовжив, якщо Росії не сподобається персона людини, яка стане Президентом України, то вона почне маніпулювати тим, що не визнає результати виборів і буде змушувати Україну проводити їх ще раз.

За якої умови в Україні взагалі можливі вибори?

Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак зауважив, що про вибори в Україні йдеться тільки в обмін на гарантії. Трамп погрожує, що без виборів зніме гарантії. А вони є дуже важливими.

Найсвіжіші опитування показують, що українці хочуть перемир'я та миру. Не важливо, як це називати – перемир'я чи мир. Важливо, що перемир'я має бути з гарантіями. Українці готові навіть на вибори. Однак дуже важливо, що вибори після перемир'я, а не перед ним,

– наголосив історик.

За його словами, вибори будуть предметом торгів між США й Україною. Утім незрозуміло, як на це буде реагувати Путін і його оточення. Наразі не помітно жодних поступок із російського боку. Зеленського змушують до виборів. Невідомо чи він погодиться на них, але, схоже, з українського боку є мовчазна згода на проведення виборів тільки після встановлення перемир'я.

Чому Трамп тисне на Зеленського через вибори?

Член Республіканської партії Борис Пінкус підкреслив, що Трамп уже розпочав свої передвиборчі перегони на користь Республіканської партії. Трампу простіше тиснути на Зеленського, адже Путін від початку війни ні на дещицю не пішов на зустріч нікому. Зеленському ж можна погрожувати, шантажувати його. Трамп маніпулює американськими виборцями, коли каже їм, що хоче миру в Україні, що хоче виборів в Україні, адже термін Зеленського вже давно закінчився.

"Коли Трамп починає тиснути темою виборів, йому треба пояснювати, що в Україні зараз неможливі демократичні вибори. Там 500 – 600 тисяч людей на фронті, понад 8 мільйонів українців за межами країни, Трамп вимагає неможливого – проведення недемократичних виборів. Він вимагає вибори під дулом пістолетів", – сказав Пінкус.

Він додав, що це диктатура, а не демократія. Трампу треба пояснювати, що він ще не досяг зупинки війни, він програв на цьому полі бою, але вже вимагає виборів. Одні іноземні ЗМІ пишуть, що Зеленський оголосить про них уже 24 лютого, інші – в травні.

Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами чітко пояснив, що Україна готова працювати з запропонованими США графіками виборів. Утім їхнє проведення в Україні можливе тільки після встановлення миру.

