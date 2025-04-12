Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Руслана Стефанчука для "Укринформа".

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В чем проблема голосования в Дии

По мнению Руслана Стефанчука, голосование в Дии сейчас является нереалистичным. Причиной этого является то, что "происходит в технологическом пространстве". В частности, проблемой является дипфейки, с помощью которых уже научились обходить некоторые современные способы защиты.

Просто мы должны понять, что это можно делать только тогда, когда на 300% гарантировано, что технологически это будет достоверно, и это воспримет общество,

– указал Стефанчук.

При отсутствии безопасности, как отмечает Стефанчук, голосование в Дии станет полем для манипуляций, обвинений друг друга. Председатель ВР отметил, что это вопрос не юридический, это вопрос технологический.

Кстати, Руслан Стефанчук рассказал, что в Украине могут уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 человек. Это возможно в связи с сокращением численности населения Украины