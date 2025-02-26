Об этом 24 Каналу рассказал редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко, заметив, что такая опасность действительно существует. Еще год назад социологи сообщали, что АДН была на первом месте среди молодежи 18-24 лет. Хотя ХДС/ХСС уступал лишь на 1-2%.

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Почему молодежь поддерживает АДН

Как рассказал Гончаренко, самое интересное, что молодежь поддерживает АДН не из-за идеологических или миграционных вопросов. Хотя именно эта партия выступает за радикальное ограничение миграции в Германию. Речь идет о массовой высылке нелегальных мигрантов.

Главный вопрос для молодежи – экономический. За последние несколько лет люди в среднем потеряли до 20% своих доходов из-за инфляции. Молодежь это особенно ощущает.

Доходы у молодежи еще низкие. Трудно найти работу и снимать квартиру. Германия переживает экономическую рецессию уже 3 год подряд. Закрывают малые, средние и крупные предприятия. Прежде всего увольняют молодежь. Это все использует "Альтернатива для Германии",

– рассказал Гончаренко.

Несмотря на это, самой большой неожиданностью стали почти 8,8% поддержки Левой партии. Многие прогнозировали, что они вообще не пройдут барьер в 5%.

Напомним, на выборах в Германии победил блок ХДС/ХСС под руководство Фридриха Мерца. Кто это такой – читайте в материале 24 Канала.