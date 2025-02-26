Про це 24 Каналу розповів редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко, зауваживши, що така небезпека дійсно існує. Ще рік тому соціологи повідомляли, що АДН була на першому місці серед молоді 18-24 років. Хоча ХДС/ХСС поступався лише на 1-2%.

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Чому молодь підтримує АДН

Як розповів Гончаренко, найцікавіше, що молодь підтримує АДН не через ідеологічні чи міграційні питання. Хоча саме ця партія виступає за радикальне обмеження міграції до Німеччини. Йдеться про масову висилку нелегальних мігрантів.

Головне питання для молоді – економічне. За останні кілька років люди в середньому втратили до 20% своїх доходів через інфляцію. Молодь це особливо відчуває.

Доходи в молоді ще низькі. Важко знайти роботу та винаймати квартиру. Німеччина переживає економічну рецесію вже 3 рік поспіль. Закривають малі, середні та великі підприємства. Насамперед звільняють молодь. Це все використовує "Альтернатива для Німеччини",

– розповів Гончаренко.

Попри це, найбільшою несподіванкою стали майже 8,8% підтримки Лівої партії. Багато хто прогнозував, що вони взагалі не пройдуть бар'єр у 5%.

Нагадаємо, на виборах у Німеччині переміг блок ХДС/ХСС під керівництво Фрідріха Мерца. Хто це такий – читайте в матеріалі 24 Каналу.