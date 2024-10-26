На участках зафиксированы провокации, погромы, драки, массовые вбросы бюллетеней. Видео, как проходят выборы, показали грузинские издания Interpressnews і Sova.

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Как проходят выборы в Грузии

Предполагается, что эти парламентские выборы определят курс Грузии на долгие годы. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал их "референдумом за войну или мир". А нынешний президент Саломе Зурабишвили заявила, что в случае победы пророссийской партии "Грузинская мечта" ее могут арестовать.

Между тем на участках фиксируют драки и массовые вбросы бюллетеней. В частности, в округе Марнеули один из мужчин бросил в урну пачку бланков. После этого там произошла физическая схватка.

Мужчина бросил в урну пачку бюллетеней: смотрите видео

Экс-омбудсмен Грузии Нино Ломджария рассказала, что напали на наблюдателя, который зафиксировал этот инцидент на камеру.

Также очевидцы говорят, что видели, как на одного избирателя выдавали несколько бюллетеней.

На избирательных участках в Грузии зафиксированы драки: смотрите видео

А в одном из городов на западе страны мужчина разгромил избирательный участок.

Разгромленный участок в Грузии: смотрите видео

В ЦИК Грузии отреагировали на провокации

На нарушения отреагировали в ЦИК Грузии. Председатель комиссии Георгий Каландаришвили после публикации видео с массовым вбросом бюллетеней призвал Министерство внутренних дел "как можно быстрее осуществить соответствующие процедуры", Марнеульскую районную избирательную комиссию – срочно разобраться в ситуации и принять соответствующее решение.

В СМИ и Интернете распространяется информация о том, что на 69-м избирательном участке Марнеула в урну для голосования были вброшены бюллетени. Это тревожная информация,

– отметил он.

Глава ЦИК Грузии также подчеркнул, что "не позволит таким манипулятивным инцидентам подорвать многомесячные усилия, которые мы вложили в день выборов".

"Насколько мне известно, по этому факту МВД возбудило уголовное дело. Я хотел бы попросить Министерство как можно быстрее реализовать соответствующие процедуры, чтобы предоставить общественности объективную, точную информацию в пределах нашей компетенции", – сказал Каландаришвили.

Он отметил, что такие случаи "наносят вред избирательной среде, репутации института и вызывают вопросы о результатах".