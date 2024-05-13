Согласно данным Центральной избирательной комиссии, уверенно лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа – за него проголосовали 44,2% избирателей.

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Шимоните имеет 19,94%. Она опережает адвоката Игнаса Вегеле, который имеет 12,47% голосов.

Очевидно, что во втором туре Литву ждет повторение сценария президентских выборов 2019 года, и нынешнему главе государства снова придется встретиться с Ингридой Шимоните, – говорится в статье.

Заметьте. Явка на воскресных президентских выборах и референдуме о гражданстве составила 59,4% избирателей. Это самый высокий показатель для Литвы с 1997 года.

Выборы в Литве