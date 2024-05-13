Згідно з даними Центральної виборчої комісії, впевнено лідирує чинний глава держави Гітанас Науседа – за нього проголосували 44,2% виборців.
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Шимоніте має 19,94%. Вона випереджає адвоката Ігнаса Вегеле, який має 12,47% голосів.
Очевидно, що у другому турі на Литву чекає повторення сценарію президентських виборів 2019 року, і нинішньому главі держави знову доведеться зустрітися з Інгрідою Шимоніте, – ідеться в статті.
Вибори в Литві
- 12 травня у країні відбулися вибори президента. За законом, якщо жоден із претендентів не набирає більш як 50% голосів, за 2 тижні має відбутися другий тур.
- Паралельно з виборами в Литві проходив референдум щодо легалізації множинного громадянства. Він передбачає зміни до конституції: вилучення речення, яке наразі перешкоджає громадянам Литви набувати друге громадянство – "за винятком випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої країни".