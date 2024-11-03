Председатель Национального конгресса украинцев Молдовы отметил 24 Каналу, что это беспрецедентные выборы в истории независимой Молдовы. На них мы увидели новые формы вмешательства в избирательный процесс.

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Какое влияние России на выборы

Вмешательство в проведение голосования прежде всего происходит через подкупленных избирателей, которых организованно подвозят на участки. Известно, что накануне второго тура граждан Молдовы централизованно привозили из России бесплатными автобусами.

Это новая форма гибридных атак, которую использует Россия. Никогда еще такого не было, чтобы так много избирателей организованно распространяли и не только по России,

– отметил Дмитрий Лекарцев.

По его словам, одну часть избирателей направили голосовать в Беларусь, вторую в Азербайджан, другие самолетами прилетают бесплатно в Турцию, оттуда садятся на автобусы, выезжают в Болгарию. Часть едет в Румынию, а остальные в Молдову. Такого еще никогда не происходило.

"Все это вызывает серьезное напряжение, но, я надеюсь, что наши государственные институты все фиксируют. Более того, мы видим аномальное завышение избирателей с левого берега Днестра", – подчеркнул Дмитрий Лекарцев.

Как выборы президента повлияют на курс страны

Сейчас проголосовало 47% избирателей – это примерно 1 миллион 400 тысяч. Пока процент выше, чем в первом туре, но наиболее активная часть – это 56 – 65 лет, 46 – 55. Молодежи пока остается меньше, примерно 7%, но есть надежда, что она проголосует вечером.

Президент Майя Санду – политик, которая привела Молдову к тем успехам, которые есть в части европейской интеграции. Трудно сказать, что произойдет в случае, если она проиграет. Тогда, вероятно, страну ждет грузинский сценарий. Потому что тогда говорится о победе человека, который говорит, что поддерживает европейский вектор, но делает все для того, чтобы эти процессы не двигались вперед.

Мы очень надеемся, что наше общество мобилизуется и поддерживает наше демократическое и уверенное движение в Европейский Союз,

– подытожил Дмитрий Лекарцев.