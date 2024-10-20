Российские пропагандистские СМИ уже распространили видео с очередями на избирательных участках и заявили, что к посольству пришло сотни граждан Молдовы. У МИД Молдовы объяснили причины очередей и при чем здесь Кремль.

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Что говорят в МИД Молдовы

МИД Молдовы заявил, что избирательные участки в России открылись по местному времени в 07:00 20 октября и функционируют в штатном режиме.

Относительно большого количества избирателей на двух участках, то МИД вспоминает, что ожидало возможность скопления, в результате попыток организовать незаконную перевозку избирателей на избирательные участки.

В процессе подготовки к выборам мы предупредили российские власти о попытках некоторых групп организованно доставлять граждан на участки, расположенных в нашем посольстве в Москве. Поэтому мы считаем, что скопления людей возле этих двух участков в России были созданы искусственно, чтобы поставить под угрозу избирательный процесс,

– заявили в МИД Молдовы.

В министерстве подчеркнули, что:

избирательные участки в Москве обеспечены максимальным количеством бюллетеней – по 5 000 для каждого участка;

открыли избирательные участки только в помещении Посольств из-за того, что не могут выполнить в других городах или локациях все требования безопасности, чтобы убедиться, что не было опасности для граждан, которые придут голосовать и членов избирательной комиссии.

Пропагандисты в России уже показали очереди на избирательных участках: смотрите видео

Кстати, в Молдове, кроме президентских выборов, помимо президентских выборов проходит референдум относительно того, поддерживают ли граждане закрепление в конституции Молдовы курса на ее членство в Евросоюзе.

В бланке есть вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдовы в Европейский Союз?".