Избирательная комиссия Польши подсчитала результаты первого тура выборов президента. По его результатам, во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда и оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский.

По данным после обработки 87% электронных протоколов, Анджей Дуда получает несколько более высокие результаты, чем согласно вчерашним экзит-полам. Об этом сообщает Onet.pl.

Интересно Перед выборами президента Польши Дуду обвинили в "подкупе" избирателей пожарными машинами

Результаты первого тура выборов президента Польши:

Анджей Дуда (действующий президент, партия ПиС) – 45,24%;

(действующий президент, партия ПиС) – 45,24%; Рафал Тшасковский (мэр Варшавы, партия "Гражданская платформа") – 28,92%;

(мэр Варшавы, партия "Гражданская платформа") – 28,92%; Шимон Головня (антисистемный политик, беспартийный) – 13,69%;

(антисистемный политик, беспартийный) – 13,69%; Кшиштоф Босак – 6.79%;

– 6.79%; Владислав Косиняк-Камыш – 2.46%;

– 2.46%; Роберт Бедронь – 2.12%;

– 2.12%; Остальные получили менее 1%.

Таким образом во второй тур выходят Анджей Дуда и Рафаш Тшасковский. Интересно, что хотя Дуда уверенно и победил в первом туре, победу во втором туре прогнозируют именно Тшасковскому.

Результаты выборов пока не совсем соответствуют результатам экзит-полов, которые прогнозировали выход Дуды и Тшасковского во второй тур.

Выборы президента Польши: коротко