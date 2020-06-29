Выборы президента Польши 2020: Дуда и мэр Варшавы Тшасковский вышли во второй тур
Избирательная комиссия Польши подсчитала результаты первого тура выборов президента. По его результатам, во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда и оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский.
По данным после обработки 87% электронных протоколов, Анджей Дуда получает несколько более высокие результаты, чем согласно вчерашним экзит-полам. Об этом сообщает Onet.pl.
Интересно Перед выборами президента Польши Дуду обвинили в "подкупе" избирателей пожарными машинами
Результаты первого тура выборов президента Польши:
- Анджей Дуда (действующий президент, партия ПиС) – 45,24%;
- Рафал Тшасковский (мэр Варшавы, партия "Гражданская платформа") – 28,92%;
- Шимон Головня (антисистемный политик, беспартийный) – 13,69%;
- Кшиштоф Босак – 6.79%;
- Владислав Косиняк-Камыш – 2.46%;
- Роберт Бедронь – 2.12%;
- Остальные получили менее 1%.
Таким образом во второй тур выходят Анджей Дуда и Рафаш Тшасковский. Интересно, что хотя Дуда уверенно и победил в первом туре, победу во втором туре прогнозируют именно Тшасковскому.
Результаты выборов пока не совсем соответствуют результатам экзит-полов, которые прогнозировали выход Дуды и Тшасковского во второй тур.
Выборы президента Польши: коротко
- Всего за кресло президента Польши соревновались 11 кандидатов. Первый тур должен был состояться еще 10 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Хотя сначала в Польше даже меняли законодательство, чтобы организовать голосование по почте.
- Для Украины важно, что все три ключевых кандидата – Дуда, Тшасковский и Головня – выступали за активное развитие сотрудничества между двумя странами. Второй тур выборов должен состояться 12 июля.
- В польских СМИ говорят, что Анджей Дуда может рассчитывать на голоса Босака, в то время, как остальные кандидаты скорее всего поддержат Тшасковского.