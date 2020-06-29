Вибори президента Польщі 2020: Дуда і мер Варшави Тшасковський вийшли у другий тур
Виборча комісія Польщі підрахувала результати першого туру виборів президента. За його результатами, до другого туру пройшли чинний глава держави Анджей Дуда й опозиційний кандидат Рафал Тшасковський.
За даними після опрацювання 87% електронних протоколів, Анджей Дуда отримує дещо вищі результати, ніж згідно з вчорашніми екзит-полами. Про це повідомляє Onet.pl.
Цікаво Перед виборами президента Польщі Дуду звинуватили у "підкупі" виборців пожежними машинами
Результати першого туру виборів президента Польщі:
- Анджей Дуда (чинний президент, партія ПіС) – 45,24%;
- Рафал Тшасковський (мер Варшави, партія "Громадянська платформа") – 28,92%;
- Шимон Головня (антисистемний політик, безпартійний) – 13,69 %;
- Кшиштоф Босак – 6.79%;
- Владислав Косіняк-Камиш – 2.46%;
- Роберт Бедронь – 2.12%;
- Решта отримали менше 1%.
За даними Національної виборчої комісії, явка скалала 53,29%.
Таким чином у другий тур виходять Анджей Дуда й Рафаш Тшасковський. Цікаво, що хоча Дуда впевнено й переміг у першому турі, перемогу в другому турі прогнозують саме Тшасковському.
Результати виборів наразі не зовсім відповідають результатам екзитполів, які прогнозували вихід Дуди й Тшасковського в другий тур.
Вибори президента Польщі: коротко
- Всього за крісло президента Польщі змагалися 11 кандидатів. Перший тур мав відбутися ще 10 травня, але його перенесли через пандемію коронавірусу. Хоча спершу в Польщі навіть змінювали законодавство, щоб організувати голосування поштою.
- Для України важливо, що усі три ключові кандидати – Дуда, Тшасковський і Головня –виступали за активний розвиток співпраці між двома країнами. Другий тур виборів має відбутися 12 липня.
- У польських ЗМІ кажуть, що Анджей Дуда може розраховувати на голоси Босака, в той час, як решта кандидатів скоріш за все підтримають Тшасковського.