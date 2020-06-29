Виборча комісія Польщі підрахувала результати першого туру виборів президента. За його результатами, до другого туру пройшли чинний глава держави Анджей Дуда й опозиційний кандидат Рафал Тшасковський.

За даними після опрацювання 87% електронних протоколів, Анджей Дуда отримує дещо вищі результати, ніж згідно з вчорашніми екзит-полами. Про це повідомляє Onet.pl.

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Результати першого туру виборів президента Польщі:

Анджей Дуда (чинний президент, партія ПіС) – 45,24%;

(чинний президент, партія ПіС) – 45,24%; Рафал Тшасковський (мер Варшави, партія "Громадянська платформа") – 28,92%;

(мер Варшави, партія "Громадянська платформа") – 28,92%; Шимон Головня (антисистемний політик, безпартійний) – 13,69 %;

(антисистемний політик, безпартійний) – 13,69 %; Кшиштоф Босак – 6.79%;

– 6.79%; Владислав Косіняк-Камиш – 2.46%;

– 2.46%; Роберт Бедронь – 2.12%;

– 2.12%; Решта отримали менше 1%.

За даними Національної виборчої комісії, явка скалала 53,29%.

Таким чином у другий тур виходять Анджей Дуда й Рафаш Тшасковський. Цікаво, що хоча Дуда впевнено й переміг у першому турі, перемогу в другому турі прогнозують саме Тшасковському.

Результати виборів наразі не зовсім відповідають результатам екзитполів, які прогнозували вихід Дуди й Тшасковського в другий тур.

Вибори президента Польщі: коротко