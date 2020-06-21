Напередодні президентських виборів у Польщі МВС країни заявило про готовність надати пожежні машини невеликим населеним пунктам, що продемонструють високу явку на виборах. Опоненти Анджея Дуди одразу ж звинуватили його у спробі підкупити електорат.

Передвиборча "акція" в Польщі

Пропозиція стосується гмін (комун) чисельністю до 20 тисяч населення, зазначає польський уряд.

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Ті гміни, які продемонструють найвищу явку в першому турі виборів президента 28 червня, зможуть отримати пожежну машину. Пропозиція отримала назву "битва за машини".

Міністерство внутрішніх справ й адміністрація президента суттєво підтримують пожежні команди. Лише цього року ми придбали рекордну кількість – 517 автомобілів,

– розповів заступник глави МВС Мацей Вонсік.

Тим комунам, які поки не змогли отримати пожежні автомобілі, пропонують зробити це за результатами першого туру президентських виборів. Для цього потрібно, аби явка була максимально високою.

Усього уряд обіцяє таким чином роздати 16 автомобілів пожежної. Вартість одного з таких становить 800 тисяч злотих, що у конвертації дорівнює майже 5,4 мільйона гривень за одне авто.

Чому опоненти Дуди проти цього

Противники чинного президента Польщі вважають, що це своєрідний "підкуп" виборців. Вони вважають, що це зроблено задля підвищення явки в сільській місцевості, де підтримка Анджея Дуди найвища.

Про це заявила "Громадянська платформа" – головна опозиційна сила. Вони наголошують, що їхні прихильники живуть здебільшого у великих містах.