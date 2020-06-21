Накануне президентских выборов в Польше МВД страны заявило о готовности предоставить пожарные машины небольшим населенным пунктам, которые продемонстрируют высокую явку на выборах. Оппоненты Анджея Дуды сразу же обвинили его в попытке подкупить электорат.

Предвыборная "акция" в Польше

Предложение касается гмин (коммун) численностью до 20 тысяч населения, отмечает польское правительство.

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Те гмины, которые продемонстрируют самую высокую явку в первом туре выборов президента 28 июня, смогут получить пожарную машину. Предложение получило название "битва за машины".

Министерство внутренних дел и администрация президента существенно поддерживают пожарные команды. Только в этом году мы приобрели рекордное количество – 517 автомобилей,

– рассказал заместитель главы МВД Мацей Вонсик.

Тем коммунам, которые пока не смогли получить пожарные автомобили, предлагают сделать это по результатам первого тура президентских выборов. Для этого нужно, чтобы явка была максимально высокой.

Всего правительство обещает таким образом раздать 16 автомобилей пожарной. Стоимость одного из таких составляет 800 тысяч злотых, что в конвертации равно почти 5,4 миллиона гривен за одно авто.

Почему оппоненты Дуди против этого

Противники действующего президента Польши считают, что это своеобразный "подкуп" избирателей. Они считают, что это сделано для повышения явки в сельской местности, где поддержка Анджея Дуды самая высокая.

Об этом заявила "Гражданская платформа" – главная оппозиционная сила. Они отмечают, что их сторонники живут в основном в крупных городах.