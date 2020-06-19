Все страны Европы в этом году терпят падение экономики. ВВП Польши упадет меньше всех в регионе и восстановится быстрее.

Польша – далеко не самая развитая страна ЕС, но уже второй кризис подряд ей удается выйти на более выгодных условиях, чем другие страны Европы. В чем секрет – читайте в материале 24 канала.

Данные Европейского банка реконструкции и развития показывают, что Польша будет иметь наименьшее снижение ВВП во всех странах ЕС, включая Великобританию, Швейцарию и Нидерланды из-за эпидемии коронавируса. Вся Европа будет иметь более низкий экономический рост или большее падение, чем мы,

– заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Puls Biznesu.

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В чем секрет Польши

Польша поддержала вовремя бизнес. Моравецкий на телеканале "Восток" отметил, что правительство не равнодушно к ситуации с предпринимателями в эпоху коронавирусной эпидемии и подготовило финансовую поддержку в целях сохранения рабочих мест.

"80 процентов компаний получают поддержку в течение 24-36 часов. Это быстрые темпы", – отметил глава правительства. Он также добавил, что в Испании и Франции прибавилось сотни тысяч безработных. "В Польше очень мало растет уровень безработицы", – подчеркнул премьер-министр.

Моравецкий признался, что следующие месяцы и кварталы, безусловно, будут непростыми. Он также заявил, что сотрудничество правительства с президентом является "непременным условием успешного реагирования на такие ситуации, как этот кризис, вызванный коронавирусом. "Я рад, что сотрудничество с президентом проходит так хорошо – даже при отработке средств Европейского фонда реконструкции – это еще около 300 миллиардов злотых, которые поступят в Польшу в следующей перспективе", – сказал Моравецкий.

Как Польша поддержала бизнес

Еще в марте Польша ввела ряд послаблений для бизнеса, чтобы поддержать его. Отдельно:

Всех самозанятых и микропредпринимателей (до 9 наемных лиц) освободили от уплаты ZUS, если их доход упал как минимум вдвое по сравнению с февралем. Это аналог ЕСВ в Украине.

Введение налога на розничную торговлю отсрочили до конца года.

Объявили "кредитные каникулы".

Ввели беспроцентные кредиты на сумму в 5 тысяч злотых (1 200 долларов) предпринимателям.

Государство покрывало часть заработной платы работникам предприятий, пострадавших от пандемии.

Отсрочили уплату налогов.

Польша, как страна, где работают много мигрантов, особенно украинцев, позаботилась и о них: продлила срок действия разрешений на работу, виз и карт побыта.

В конце концов Украина и сама ввела многие из выше перечисленных шагов для поддержки бизнеса. Однако это сделали позже, чем в Польше и не так комплексно.

Однако не только поддержкой бизнеса Польша обязана такому успешному сопротивлению кризису. Чтобы понять, стоит обратиться к истории, а точнее к предыдущему кризису.

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Такое уже было в 2008

Польша на пару с Германией лучше всего минимизировали последствия финансового кризиса в 2008, об этом свидетельствует исследование Европейской комиссии. Эти страны показали себя хорошо как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это означает, что в разгар кризиса экономики оставались сильными, а после смогли быстрее других восстановиться и развиться лучше.

На это есть 4 причины:

Экономические условия до кризиса. В Польшу в течение 2004-2007 годов вливали большие объемы прямых инвестиций и страна показывала быстрый рост продуктивности. Структурные факторы связаны с экономической стадией развития. Речь идет о низкой зависимости от бизнеса и потребительского кредита, отсутствии в банковском секторе финансовых инструментов высокого риска, относительно небольших внешних связях экономики Польши, что сделало страну менее зависимой от внешней торговли, которая существенно упала. Преимущества членства в ЕС: в страну инвестировали, особенно в сферу строительства. Это позволило сохранить рабочие места. Собственная валюта. Хоть Польша и хотела присоединиться к еврозоне, она этого не успела сделать до кризиса и это сыграло ей на руку. Стабильный злотый обеспечил Польше дешевый импорт и более выгодный экспорт.

Польше выделили больше всего денег

ЕС снова присылает деньги Польше. В частности в марте, когда пандемия только нарастала в Европе, ЕС распланировал выделение средств на каждую из стран-членов для борьбы с COVID-19. Интересно, что на Польшу выделили наибольшую сумму – 7,43 миллиарда евро. При том, что страна была далека от лидеров по заболеванию. К примеру, на Италию, где на то время заболевание было самым высоким, выделили значительно меньшую сумму – 2,32 миллиарда евро.

Министр финансов и региональной политики Польши заявила, что эти деньги уже были зарезервированы за Польшей, как и все деньги, которые выделил ЕС. Просто теперь их разрешили использовать на борьбу с коронавирусом.

Какова ситуация с COVID-19 в Польше

В стране в целом заболел 30 701 человек, почти половина выздоровели, а 1 286 умерли. Ежесуточно проводят около 20 тысяч тестов.

Польша уже 2 месяца выходит из карантина:

С 19 апреля в Польше начали снимать карантинные ограничения. Открыли парки, леса и скверы. Также разрешили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах.

От 4 мая начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Также могли открыться для посетителей книжные магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решение по ним принимали местные органы санитарного контроля.

С 30 мая гражданам разрешили находиться на улице без масок.

С 6 июня в Польше разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 150 человек, открыто в ограниченном режиме функционирование учреждений культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивных учреждений (бассейны, фитнес-клубы).

С 13 июня Польша полностью открыла внутренние границы для других стран ЕС, а с 15 июня – международное авиасообщение.

Что прогнозируют для Польши

"Пандемия COVID-19 должна закончить почти три десятилетия непрерывного роста в Польше. По прогнозам, ВВП в 2020 году снизится примерно на 4,25% из-за нарушения экономической деятельности, вызванного карантинными мерами, и беспрецедентным падением внешнего спроса. В 2021 году ВВП должен вырасти на 4%, обусловленный сильным восстановлением потребления домохозяйств", – говорится в Spring 2020 Economic Forecast от Европейской комиссии.

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Для сравнения МВФ прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 упадет на 8,2%, а в 2021 вырастет на 1,1%.