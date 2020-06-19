Всі країни Європи цьогоріч зазнають падіння економіки. ВВП Польщі впаде найменше у регіоні і відновиться найшвидше.

Польща – далеко не найбільш розвинена країна ЄС, але вже другу кризу поспіль їй вдається вийти на більш вигідних умовах, ніж інші країни Європи. В чому секрет – читайте у матеріалі 24 каналу.

Дані Європейського банку реконструкції та розвитку показують, що Польща матиме найменше зниження ВВП у всіх країнах ЄС, включаючи Великобританію, Швейцарію та Нідерланди через епідемію коронавірусу. Вся Європа матиме нижчий економічний ріст або більше падіння, ніж ми,

– заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Puls Biznesu.

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В чому секрет Польщі

Польща підтримала вчасно бізнес. Моравецький на телеканалі "Схід" зазначив, що уряд не байдужий до ситуації з підприємцями в епоху коронавірусної епідемії та підготував фінансову підтримку в цілях збереження робочих місць.

"80 відсотків компаній отримують підтримку протягом 24-36 годин. Це швидкі темпи", – зазначив глава уряду. Він також додав, що в Іспанії та Франції прибавилося сотні тисяч безробітних. "У Польщі дуже мало зростає рівень безробіття", – наголосив прем'єр-міністр.

Моравецький зізнався, що в наступні місяці та квартали, безумовно, будуть непростими. Він також заявив, що співпраця уряду з президентом є "неодмінною умовою успішного реагування" на такі ситуації, як ця криза, спричинена коронавірусом. "Я радий, що співпраця з президентом проходить так добре – навіть при відпрацюванні коштів Європейського фонду реконструкції – це ще близько 300 мільярдів злотих, які надійдуть до Польщі в наступній перспективі", – сказав Моравецький.

Як Польща підтримала бізнес

Ще у березні Польща ввела низку послаблень для бізнесу, щоб підтримати його. Зокрема:

Всіх самозайнятих та мікропідприємців (до 9 найманих осіб) звільнили від сплати ZUS, якщо їхній прибуток впав як мінімум вдвічі у порівнянні з лютим. Це аналог ЄСВ в Україні.

Введення податку на роздрібну торгівлю відтермінували до кінця року.

Оголосили "кредитні канікули".

Запровадили безвідсоткові кредити на суму 5 тисяч злотих (1 200 доларів) підприємцям.

Держава покривала частину заробітної плати працівникам підприємств, що постраждали від пандемії.

Відтермінували сплату податків.

Польща, як країна, де працюють багато мігрантів, особливо українців, потурбувалася і про них: продовжила термін дії дозволів на роботу, віз та карток побиту.

Зрештою Україна і сама запровадила багато з вище перелічених кроків для підтримки бізнесу. Проте це зробили пізніше, ніж у Польщі та не так комплексно.

Проте не лише підтримкою бізнесу Польща завдячує такому успішному опору кризі. Щоб зрозуміти, варто звернутися до історії, а точніше до попередньої кризи.

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Таке вже було у 2008

Польща на пару з Німеччиною найкраще мінімізували наслідки фінансової кризи у 2008, про це свідчить дослідження Європейської комісії. Ці країни показали себе добре як в коротко так і в довготерміновій перспективі. Це означає, що в розпал кризи економіки залишалися сильними, а опісля змогли швидше за інших відновитися та розвинутися краще.

На це є 4 причини:

Економічні умови до кризи. у Польщу протягом 2004-2007 вливали великі обсяги прямих інвестицій та країна показувала швидке зростання продуктивності. Структурні фактори пов'язані з економічною стадією розвитку. Йдеться про низьку залежність від бізнесу та споживчого кредиту, відсутність у банківському секторі фінансових інструментів високого ризику, відносно невеликі зовнішні зв’язки економіки Польщі, що зробило країну менш залежною від зовнішньої торгівлі, яка суттєво впала. Переваги членства в ЄС: у країну інвестували, особливо у сферу будівництва. Це дозволило зберегти робочі місця. Власна валюта. Хоч Польща і хотіла приєднати до єврозони, вона цього не встигла зробити до кризи і це зіграло їй на руку. Стабільний злотий забезпечив Польщі дешевий імпорт та більш вигідний експорт.

Польщі виділили найбільше грошей

ЄС знову надсилає гроші Польщі. Зокрема у березні, коли пандемія лиш наростала у Європі, ЄС розпланував виділення коштів на кожну з країн-членів для боротьби з COVID-19. Цікаво, що на Польщу виділили найбільше суму – 7,43 мільярда євро. При тому, що країна була далека від лідерів по захворюванню. До прикладу, на Італію, де на той час захворювання було найвищим, виділили значно меншу суму – 2,32 мільярда євро.

Міністерка фінансів та регіональної політики Польщі заявила, що ці гроші вже і так були зарезервовані за Польщею, як і всі гроші, які виділив ЄС. Просто тепер їх дозволили використовувати на боротьбу з коронавірусом.

Яка ситуація з COVID-19 у Польщі

В країні загалом захворіли 30 701 людей, майже половина одужали, а 1 286 померли. Щодоби проводять близько 20 тисяч тестів.

Польща вже 2 місяці виходить з карантину:

З 19 квітня у Польщі почали знімати карантинні обмеження. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.

Від 4 травня почали працювати торгово-розважальні центри та готелі. Також могли відчинитись для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки. Проте рішення щодо них ухвалювали місцеві органи санітарного контролю.

З 30 травня громадянам дозволили перебувати на вулиці без масок.

Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).

Із 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня – міжнародне авіасполучення.

Що прогнозують для Польщі

"Пандемія COVID-19 повинна закінчити майже три десятиліття безперебійного зростання в Польщі. За прогнозами, ВВП у 2020 році знизиться приблизно на 4,25% через порушення економічної діяльності, спричинене карантинними заходами, та безпрецедентним падінням зовнішнього попиту. У 2021 році ВВП повинен зрости на 4%, зумовлений сильним відновленням споживання домогосподарств," – йдеться у Spring 2020 Economic Forecast від Європейської комісії.

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