Они утверждают, что женщину унижали и применяли к ней насилие. Об этом заявила Сербская прогрессивная партия.

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Что говорят в партии Вучича?

Инцидент якобы произошел возле рынка Каленич в Белграде. По словам партии Вучича, группа молодых людей напала на мать политика Ангелину. Они якобы толкали женщину, кричали на нее и разорвали пакеты с продуктами.

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Нападение произошло возле торговых рядов, когда женщина возвращалась домой с покупками. Группа мужчин с оппозиционной политической ориентацией устроила провокацию и прибегла к запугиванию.

Представители политической силы требуют от компетентных органов немедленно установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к ответственности. Правоохранители уже начали проверку по официальному заявлению потерпевшей.

Ничья мать, ничья бабушка и ни одна женщина не должны становиться объектом насилия из-за политических разногласий! Нет оправдания агрессии против женщины– подчеркнули в заявлении.

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В партии подчеркнули, что агрессия и запугивание не могут служить легитимной формой борьбы. Они призвали всех политических деятелей страны четко осудить этот поступок без каких-либо расчетов или двойных стандартов.

Сербия не должна позволить себе стать страной, где насилие и ненависть заменяют диалог. Страна продемонстрирует свою силу мирным и демократическим путем– подытожили в информационной службе.

Отметим, что в Сербии 25 октября проходят досрочные парламентские выборы. Студенты пытаются отстранить от власти Александра Вучича, который руководит страной с 2014 года. С 2014 по 2017 год он был премьер-министром Сербии, с 2017 по 2026 год занимал пост президента, а теперь вновь пытается стать премьером.