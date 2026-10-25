Вони стверджують, що жінку принижували та застосовували до неї силу. Про це заявила Сербська прогресивна партія.

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Що кажуть у партії Вучича?

Інцидент нібито стався поблизу ринку Каленич у Белграді. За словами партії Вучича, група молодиків вчинила напад на матір політика Ангеліну. Вони нібито штовхали жінку, кричали на неї та розірвали пакети з продуктами.

Прогнози

Напад стався біля торгових рядів, коли жінка поверталася додому з закупами. Група чоловіків із опозиційною політичною орієнтацією влаштувала провокацію та вдалася до залякування.

Представники політсили вимагають від компетентних органів негайно встановити всі обставини події та притягнути винних до відповідальності. Правоохоронці вже розпочали перевірку за офіційною заявою потерпілої.

Нічия мати, нічия бабуся і жодна жінка не повинні бути об'єктом насильства через політичні розбіжності! Немає виправдання агресії проти жінки– наголосили у заяві.

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У партії підкреслили, що агресія та залякування не можуть слугувати легітимною формою боротьби. Вони закликали всіх політичних діячів країни чітко засудити цей вчинок без жодних розрахунків чи подвійних стандартів.

Сербія не повинна дозволити собі стати країною, де насильство та ненависть замінюють діалог. Країна продемонструє свою силу мирним та демократичним шляхом– підсумували в інформаційній службі.

Зазначимо, що у Сербії 25 жовтня відбуваються дострокові парламентські вибори. Студенти намагаються усунути від влади Александара Вучича, який керує країною з 2014 року. З 2014 до 2017 він був прем'єр-міністром Сербі, з 2017 по 2026 роки перебував у кріслі президента, а тепер знову намагається стати прем'єром.