Подполковник армии США в отставке и бывший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман в статье для Foreign Affairs написал, что победа Трампа на выборах может быть тревожной перспективой для нашего государства. Он считает, что это повлекло бы кризис, однако все равно не означало бы нашего поражения.

Смотрите также План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зим

Трамп повторяет российские нарративы

Александр Виндман также считает, что во время прошлого президентства Трампа его администрация колебалась между холодной компетентностью традиционной консервативной политики национальной безопасности и хаосом. Сам Трамп хотел получить максимальную выгоду от сделок с иностранными лидерами.

В частности, в 2019 он пытался требовать от Зеленского провести сфабрикованное расследование в отношении Байдена. Позже он запомнился повторением российских нарративов в отношении нашего государства. Он настаивал на ослаблении санкций против России после аннексии Крыма 2014 года. Кроме этого, именно он выдвинул предложение снова принять Россию в G-7.

Из-за такой позиции лидера другие республиканцы также были пророссийскими. Виндман выразил мнение, что второе президентство Трампа будет похожим на первое. В частности, он имел в виду то, что политик будет отдавать предпочтение краткосрочным выгодам.

Однако на этот раз Трамп подойдет к внешней политике с большей верой в собственный иммунитет от ответственности,

– пояснил эксперт.

Он также считает, что теперь его окружение будет состоять из слепых лояльных политиков, поэтому не останется кого-то, кто мог бы ему противостоять. По словам Виндмана, Трамп дал сигнал, что прекратит помощь США Украине. Он также давит на наше государство, чтобы мы пошли на уступки России.

Опасной для Украины является риторика напарника Трампа, кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венса.

ЕС может стать основным партнером

В случае победы Дональда Трампа судьба Украины в значительной степени зависела бы от европейских партнеров. Виндман отметил, что после потери защиты США лидеры ЕС могут решить расширить материальную поддержку и ввести войска в Украину. Этому должен служить расчет, что воевать с Россией проще на территории Украины, чем в Польше, Румынии или странах Балтии.

Эксперт убежден, что в Европейском Союзе считают, что изменение политики США в любом случае приведет к российской агрессии.

Он также посоветовал украинским политикам начать с двустороннего взаимодействия с членами восточного фланга НАТО, чтобы создать коалицию партнеров, готовых оказать поддержку независимо от позиции Соединенных Штатов.