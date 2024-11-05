Выборы в США проходят уже 5 ноября. Мир буквально затаил дыхание, ведь не понятно, кто победит. Согласно опросам, оба кандидата идут нога в ногу, а фаворита определить достаточно сложно.

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Как выборы в США повлияют на поддержку Украины

В Будапеште 7 – 8 ноября состоится заседание Европейского политического сообщества, где в центре внимания будет и помощь для Украины. Сейчас в Евросоюзе не берутся прогнозировать, как именно может измениться поддержка Киева от Брюсселя после президентских выборов в США. Собеседник говорит, что в Европе импульс по помощи Украине продолжается, хотя страны "затаили дыхание".

Мы находимся на этапе ожидания результатов выборов, а первые меры или позиции будут озвучены уже после того, как президент вступит в должность. Итак, фактически, до января (2025 года, – 24 Канал) ситуация будет оставаться неизменной, если можно так сказать,

– сказал высокопоставленный чиновник оффрек.

Собеседник ожидает, что позиция Евросоюза останется неизменной. Однако, пока неизвестно все ли государства – члены ЕС будут поддерживать эту линию.

"Я считаю, что поддержка Украины будет сохраняться, и ожидаю, что лидеры будут продолжать этот курс. Будут ли все 27 стран и в дальнейшем выражать эту позицию – это уже другой вопрос", – говорит чиновник.

Высокопоставленный дипломат ЕС не уверен, что в случае изменения политики США все европейские страны последуют этому примеру. Он не исключает, что Европа может стать лидером в поддержке Украины.

"Возможно, люди внезапно поймут, что должны больше помогать Украине. Относительно предположений, что США могут начать переговоры с Россией, не учитывая интересы Украины, – я не уверен, что такой подход американцев убедит другие страны поддерживать ту же позицию", – заявил дипломат.