Вибори у США відбуваються вже 5 листопада. Світ буквально затамував подих, адже не зрозуміло, хто переможе. Відповідно до опитувань, обидва кандидати ідуть нога в ногу, а фаворита визначити досить складно.

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Як вибори у США вплинуть на підтримку України

У Будапешті 7 – 8 листопада відбудеться засідання Європейської політичної спільноти, де в центрі уваги буде й допомога для України. Наразі в Євросоюзі не беруться прогнозувати, як саме може змінитися підтримка Києва від Брюсселя після президентських виборів у США. Співрозмовник каже, що в Європі імпульс щодо допомоги України продовжується, хоча країни "затамували подих".

Ми перебуваємо на етапі очікування результатів виборів, а перші заходи чи позиції будуть озвучені вже після того, як президент обійме посаду. Отже, фактично, до січня (2025 року, – 24 Канал) ситуація залишатиметься незмінною, якщо можна так сказати,

– сказав високопосадовець офрек.

Співрозмовник очікує, що позиція Євросоюзу залишиться незмінною. Однак, наразі невідомо чи всі держави – члени ЄС підтримуватимуть цю лінію.

"Я вважаю, що підтримка України зберігатиметься, і очікую, що лідери продовжуватимуть цей курс. Чи будуть усі 27 країн і надалі висловлювати цю позицію – це вже інше питання", – каже високопосадовець.

Високопоставлений дипломат ЄС не впевнений, що у разі зміни політики США усі європейські країни наслідуватимуть цьому прикладу. Він не виключає, що Європа може стати лідером у підтримці України.

"Можливо, люди раптово зрозуміють, що повинні більше допомагати Україні. Щодо припущень, що США можуть почати переговори з Росією, не враховуючи інтереси України, – я не впевнений, що такий підхід американців переконає інші країни підтримувати ту ж позицію", – заявив дипломат.