Є побоювання, що перемога на виборах лідера республіканської партії може негативно вплинути на внутрішню та зовнішню політику США. Трамп обіцяв, що зменшить фінансування НАТО, щоб європейські країни брали на себе більшу відповідальність за мілітарну оборону. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що США можуть зменшити свій вклад у безпеку НАТО.

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Вплив США на НАТО

Максим Несвітайлов вважає, якщо Трамп переможе на виборах 2024 року, то США, ймовірно, не вийдуть з Альянсу. Проте там можуть здійснювати тиск на ЄС, щоб європейські лідери більше самостійно вкладали у свою оборону.

Дані соцопитувань про перемогу на виборах у США: дивіться на карті

"Десь це навіть справедливо, адже Німеччина, яка є третьою економікою світу, непропорційно докладається до загальних зусиль щодо європейської безпеки. Це може піти Європі на користь",

– сказав він.

Політолог наголосив, що європейській частині Альянсу дуже важливо стати самостійною. Може трапитись таке, що їхня доля буде лише в їхніх руках, якщо на Сполучені Штати Америки розраховувати не вийде.

В такому контексті їм (лідерам ЄС – 24 Канал) знову доведеться згадати про те, що відбувається в Україні. Адже, якщо не зупинити Росію зараз, то вона піде далі, а якщо Росія піде далі, то Європа не готова їй протистояти так, як це робить Україна,

– висловився Максим Несвітайлов.

Він також пояснив, що зміни в оборонних спроможностях ЄС, якщо Трамп стане президентом і відмовиться фінансувати НАТО, теоретично можуть піти на користь Україні.

До слова, радники Трампа запропонували йому план завершення війни Росії проти України. Він передбачає припинення військової допомоги США Україні, якщо Київ не погодиться на переговори з Росією, а також попередження Москві про посилення підтримки України в разі відмови Кремля від перемовин. Лідер республіканців позитивно відреагував на цю пропозицію, але поки не підтвердив повну згоду з кожним пунктом.