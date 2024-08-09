Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус, заметив, что основная ошибка Трампа – выбор Джей Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США.

К теме Голос "Ржавого пояса": какие секреты скрывает Джей Ди Вэнс и станет ли он угрозой для Украины

Почему это ошибка

Как отметил Юнус, результаты выборов в США будут решаться в нескольких "шатких" штатах. Именно там значительный авторитет имеет другая республиканка Никки Хейли. Если бы Трамп выбрал ее кандидатом в вице-президенты, то имел бы значительно больше шансов на победу в выборах.

Очевидно, что после неудачного покушения у Трампа была настоящая эйфория. На этом фоне он выбрал кандидатом в вице-президенты своего "молодого клона". Человек на этой должности должен отличаться от президента для лучшего баланса.

На этой ошибке демократы будут играть. Вэнс – не человек федерального уровня. Он – молодой парень без большого политического бэкграунда. Два года назад Трамп его сделал сенатором. Чтобы стать политиком федерального уровня, надо время. Хотя бы лет 10 проработать в Сенате. На государственной работе федерального уровня. Или же на уровне штатов,

– сказал Юнус.

Трамп исходит из того, что ему не нужен вице-президент. Главное, чтобы он просто "смотрел в рот" и ничего не делал. Эта ошибка может дорого обойтись для Трампа.