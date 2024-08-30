Так, как пишет издание Bloomberg, кандидат от демократов лидирует или на уровне с Дональдом Трампом в каждом из ключевых семи штатов.

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Выборы в США

Опрос Bloomberg News/Morning Consult, проведенный после национального съезда Демократической партии, показал, что Камала Харрис сократила или ликвидировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам и зарекомендовала себя как более заслуживающая доверия, чем ее соперник в защите индивидуальных свобод.

Политик теперь лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Отмечается, что Харрис открыла новые возможности для победы, вернув в игру штаты "Солнечного пояса" – Джорджия и Невада. В Северной Каролине демократка сейчас имеет преимущество в 2 процентных пункта. Ни один кандидат в президенты от Демократической партии не побеждал там со времен Барака Обамы в 2008 году, а Трамп лидировал с преимуществом в 10 процентных пунктов еще в апреле.

Рост популярности Харрис в Северной Каролине заставил республиканцев потратить более 16 миллионов долларов на местную телевизионную рекламу в поддержку Трампа – и это в течение последних пяти недель.