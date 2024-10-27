Впрочем, это не позволяет Байдену делать резкие шаги. К сожалению, таким является и предоставление Украине больших возможностей в войне против Украины. Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко объяснил 24 Каналу, почему у Байдена до сих пор "завязаны руки".

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Байден не может навредить Харрис

Бытует мнение, что Джо Байден якобы может сделать важные шаги для поддержки Украины, поскольку уже не баллотируется на президентских выборах. Впрочем, это не совсем так.

На самом деле никакой "развязанности рук" не существует. То, что Байден не является кандидатом, никак его не освобождает (от ответственности – 24 Канал), потому что своими решениями он пытается не навредить позиции Камалы Харрис. Чтобы Харрис смогла завоевать голоса тех, кто сомневается,

– объяснил Ярослав Божко.

Камале Харрис, как и собственно Дональду Трампу, больше всего нужно собрать голоса из штатов Невада, Аризона, Пенсильвания, Южная Каролина, Висконсин и Джорджия. Основная часть избирательной гонки чаще всего как раз направлена на эти штаты, ведь обычно именно штаты, которые колеблются, могут определить ход президентских выборов.

"Именно поэтому Байден не может делать резких шагов, тем более таких, которые могут бросить тень на то, что Камала не соответствует позиции "America First", которую продвигает Трамп как свою модель. Поэтому демократы уже как год ведут себя слишком осторожно. Поэтому нам не стоит ожидать резких шагов к новой власти в США", – подчеркнул Божко.

America First

"Америка превыше всего" – политическая позиция, которая подчеркивает американскую исключительность и невмешательство. Автор этого термина – 28-й президент США президент Вудро Вильсон, который таким образом обозначил свое понимание нейтралитета США в Первой мировой войне.

В 2016 году Дональд Трамп использовал этот слоган в своей президентской кампании и в ходе своего президентского срока, подчеркивая выход США из международных договоров и организаций во внешней политике своей администрации.

Напомним, что выборы в США состоятся менее чем через две недели – 5 ноября. Рейтинги за 21 – 22 октября, согласно опросам Reuters/Ipsos, такие: Камала Харрис набирает 46%, а Дональд Трамп – 43%. В ключевых штатах разница между двумя кандидатами минимальная в одну и другую сторону.