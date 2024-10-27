Втім це не дозволяє Байдену робити різки кроки. На жаль, таким є і надання Україні більших можливостей у війні проти України. Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко пояснив 24 Каналу, чому у Байдена досі "зав'язані руки".

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Байден не може нашкодити Гарріс

Побутує думка, що Джо Байден нібито може зробити важливі кроки для підтримки України, оскільки вже не є балотується на президентських виборах. Втім це не зовсім так.

Насправді ніякої "розв'язаності рук" не існує. Те, що Байден не є кандидатом, ніяк його не звільняє (від відповідальності – 24 Канал), тому що своїми рішеннями він намагається не нашкодити позиції Камали Гарріс. Щоб Гарріс змогла завоювати голоси тих, хто сумнівається,

– пояснив Ярослав Божко.

Камалі Гарріс, як і власне Дональду Трампу, найбільше потрібно зібрати голоси зі штатів Невада, Аризона, Пенсильванія, Південна Кароліна, Вісконсин та Джорджія. Основна частина виборчих перегонів найчастіше якраз спрямована на ці штати, адже зазвичай саме штати, які коливаються, можуть визначити хід президентських виборів.

"Саме тому Байден не може робити різких кроків, тим паче таких, які можуть кинути тінь на те, що Камала не відповідає позиції "America First", яку промотує Трамп як свою модель. Тому демократи вже як рік поводяться занадто обережно. Тож нам не варто очікувати різких кроків до нової влади у США", – наголосив Божко.

America First

"Америка понад усе" – політична позиція, яка наголошує на американській винятковості та невтручанні. Автор цього терміну – 28-й президент США президент Вудро Вільсон, який у такий спосіб окреслив своє розуміння нейтралітету США у Першій світовій війні.

У 2016 році Дональд Трамп використав цей слоган у своїй президентській кампанії та в ході свого президентського терміну, наголошуючи на виході США з міжнародних договорів та організацій у зовнішній політиці своєї адміністрації.

Нагадаємо, що вибори у США відбудуться менш як за два тижні – 5 листопада. Рейтинги за 21 – 22 жовтня, згідно з опитуваннями Reuters/Ipsos, такі: Камала Гарріс набирає 46%, а Дональд Трамп – 43%. У ключових штатах різниця між двома кандидатами мінімальна в один та інший бік.