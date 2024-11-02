Как победа Харрис, так и победа Трампа, будут продуцировать для Украины различные риски, связанные с поддержкой в войне против России. Подробнее о них 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Если победит Харрис

Издание Reuters сообщает, что новый президент США столкнется с серьезными вызовами. В частности, говорится о поддержке Украины.

Если победит Камала Харрис, политика ее администрации будет похожа на политику Джо Байдена. Вопрос лишь в том, будет ли она более решительной. Но будет другая проблема. С большой вероятностью, по меньшей мере одна Палата Конгресс будет подконтрольна республиканцам,

– объяснил Владимир Фесенко.

Это может означать повторение ситуации, которая наблюдалась перед началом 2024 года, когда республиканцы не пропускали законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов, что повлекло соответствующие последствия для нашего государства.

"Если в Конгрессе или в Сенате будет больше отъявленных трампистов, выступающих против поддержки Украины, к сожалению, будет риск, что поддержка на следующий год "зависнет" на несколько месяцев. Это риск, который будет в случае победы Камалы Харрис. Пока он потенциальный", – отметил Фесенко.

Если победит Трамп

В то же время с победой Трампа Украину ожидают другие вызовы. По словам политолога, Трамп с высокой вероятностью захочет инициировать проведение переговоров с Россией о завершении войны. Поэтому он потребует у двух сторон прекращения боевых действий.

Но и это не будет худшим вариантом для нас. Потому что могут требовать и больше уступок. В частности, Трамп может поставить крест на членстве Украины в НАТО. Нам это может не понравиться, но другого выхода может просто не быть,

– подчеркнул политолог.

Может возникнуть и другая проблема. Если Украина не будет соглашаться на переговоры или на условия, которые там будут предлагать, нашему государству могут уменьшить или вообще остановить военную помощь.

"Это также риск, поэтому мы не можем отказаться от переговоров, которые будет предлагать администрация Трампа. Тогда мы должны вырвать стратегию переговоров – как нам отвечать на требования России и предложения США, чтобы эти переговоры не были игрой в одни ворота", – отметил Фесенко.

Важно будет подчеркивать, что проигрыш Украины – это также проигрыш США и всего демократического мира.

Более того, макроэкономическая помощь, при выигрыше Трампа, может остановиться или же будет продолжаться в кредит.