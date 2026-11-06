В Украине с осторожным оптимизмом восприняли победу демократов на выборах в США, – NYT

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Как результаты выборов могут повлиять на Украину?

Изменение расклада сил в Конгрессе может стать препятствием для отдельных соглашений Белого дома с Кремлем. Украинская сторона рассчитывает, что усиленный контроль со стороны законодателей не позволит превратить мирные переговоры в инструмент масштабных коммерческих уступок Москве.

Общий уровень оптимизма в Киеве и в Украине вырос в результате этих выборов. Мы верим, что Конгресс станет сдерживающим фактором против попыток Трампа заключать соглашения с Путиным– отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

В то же время парламентарий предупредил, что украинцам не стоит поддаваться эйфории и портить отношения с республиканским лагерем. По его убеждению, для Киева критически важно сохранять двухпартийную поддержку.

Особое внимание в столице уделяют вопросу контроля за частными оборонными подрядчиками. В частности, чиновники ожидают тщательной проверки деятельности компании SpaceX после недавнего " ограничения в работе спутниковой связи Starshield " во время операций украинских сил.

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Несмотря на осторожный оптимизм, политическая ситуация таит в себе существенные угрозы для дальнейшей помощи. До конца текущего президентского срока Дональда Трампа остается еще два года, а позиция многих вновь избранных американских конгрессменов по вопросу поддержки украинской армии пока остается неизвестной. То, как именно промежуточные выборы повлияют на ход войны, во многом будет зависеть от курса, которого будет придерживаться Трамп в течение оставшегося срока.

Комментируя результаты выборов в эфире немецкого общественного телеканала ZDF, Владимир Зеленский соблюдал баланс. Президент поблагодарил республиканцев, которые поддерживали Украину, но признал очевидный сдвиг.

Демократы очень четко говорят о поддержке Украины и оказании ей помощи. Они говорят о восстановлении связей между Соединенными Штатами и Европой– сказал глава государства.

Он выразил надежду, что Киев получит больше поддержки.

Отметим, что коалиция сторонников Украины в американском Конгрессе потеряла ряд ключевых фигур. Законодательный орган покидают влиятельные республиканцы Брайан Фицпатрик, Митч Макконнелл и Том Тиллис, которые и последовательно отстаивали важность предоставления военной помощи.