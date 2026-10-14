Starlink стал одним из важных инструментов Сил обороны Украины, но теперь даже скорость движения беспилотника может определять, останется ли он на связи. Ограничения спутниковой системы, о которых стало известно 14 октября 2026 года, уже повлияли на работу отдельных подразделений и вынудили отменить часть боевых миссий.

Перебои могут затруднить удары по российской логистике и целям в глубоком тылу, а также существенно ослабить украинскую ПВО, в частности при противодействии "Шахедам".

Если Starlink не удастся полноценно использовать, Украине придется искать другие решения, которые могут оказаться значительно дороже и технически сложнее.

В то же время ситуация обострила дискуссию о технологической самостоятельности Европы (пока Россия разрабатывает собственные аналоги). Имеющиеся альтернативы пока не способны полностью заменить Starlink, а переход на другие системы потребует времени, средств и адаптации оборудования к потребностям войск.

"24 Канал" разобрал, что известно о новых ограничениях, как они могут повлиять на применение украинских беспилотников и какие альтернативы есть у Украины. Подробности – читайте далее в материале.

Что известно об ограничениях работы Starlink в Украине

В ночь на 14 октября 2026 года украинские военные сообщили о сбоях в работе Starlink во время полетов беспилотников. По словам советника президента Украины и специалиста по радиотехнике Сергея "Флэша" Бескрестнова, изменения коснулись военного пакета Starshield. Он также сообщил, что о новых условиях военных заранее не предупредили.

Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. На данный момент ограничение распространяется на "военный пакет" услуг Starshield и установлено на скорости 100 миль в час. Наши Силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций,

– сообщил он.

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск также заявили о перебоях при скорости 110–120 километров в час: связь могла пропадать на 10–20 секунд. Из-за этого одному из подразделений беспилотных систем на Гуляйпольском направлении пришлось отменить часть миссий.

Источники 24 Канала в Министерстве обороны подтвердили обнаружение ограничений, однако отметили, что точный скоростной порог еще проверяется. Поэтому пока нельзя утверждать, что изменения одинаково влияют на все терминалы и типы беспилотников.

Как ограничения Starlink могут повлиять на боевые операции

Starlink позволяет управлять беспилотниками на значительном расстоянии от фронта и проводить атаки по целям в глубоком тылу России. В частности, дроны помогают уничтожать транспорт, снабжающий российскую армию топливом и другими ресурсами.

Павел Нарожный в беседе с 24 Каналом привел данные о масштабах применения беспилотников для поражения российской техники.

Павел Нарожный военный эксперт и основатель "Реактивной почты" У нас есть сводки Генерального штаба, и каждый день мы видим уничтожение грузовиков и автоцистерн противника. Эта цифра обычно составляет примерно 500–700 единиц в сутки. И все это, я думаю, в 60–70% случаев делается с помощью дронов.

По его словам, беспилотники, которыми управляют через Starlink, могут долететь до Мариуполя, окрестностей Донецка, временно оккупированного Крыма и территории России. Их скорость может достигать 100–150 километров в час, поэтому потеря сигнала во время движения может затруднить управление аппаратом и корректировку его маршрута.

На работу системы влияет и то, как именно украинские военные получают терминалы. Часть из них поставляют союзники, остальные закупают благотворительные организации или сами военные. Нарожный отдельно обратил внимание на условия финансирования Starlink для Украины.

Павел Нарожный военный эксперт и основатель "Реактивной почты" В нашей армии есть большой запас устройств Starlink, поставленных союзниками, и за них платит Министерство обороны Польши. Нужно понимать, что конкретно прописано в контракте между SpaceX и польским оборонным ведомством. Если там предусмотрена возможность работать на таких скоростях, тогда возникает вопрос о соблюдении контрактных условий.

Таким образом, последствия будут зависеть от того, к каким устройствам относятся изменения, а также от их технических характеристик и договоренностей с поставщиком.

На фоне ограничений Польша, которая финансирует услуги Starlink для Украины, также подняла вопрос о доступе к системе. Министр иностранных дел Радослав Сикорский обратился к Илону Маску из-за изменений в работе спутниковой связи. Это свидетельствует о том, что стабильность системы важна и для партнеров Украины.

Почему Украина может лишиться важного средства поражения

Если возможности использования дальнобойных беспилотников сократятся, часть задач придется выполнять другими средствами. Это может существенно увеличить затраты на поражение целей на средней дистанции.

Павел Нарожный военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Если этого не будет, это будет означать, что мы лишимся нашего эффективного "мидлстрайка". У нас из средств поражения на средней дистанции остаются HIMARS, но мы понимаем, что стоимость у них другая. Если брать дрон Hornet, то он стоит 5 тысяч долларов, а ракета GMLRS для HIMARS – около 200 тысяч долларов за единицу.

Дополнительные расходы могут возникнуть и в случае более частого применения авиации.

Военных также беспокоит возможное влияние перебоев на дроны-перехватчики, которые используются для борьбы с российскими реактивными ударными беспилотниками типа "Шахед". Если управление такими аппаратами зависит от стабильной спутниковой связи, ее потеря может затруднить их работу.

Можно ли заменить Starlink европейской системой

Одной из альтернатив является европейская спутниковая система Eutelsat. Однако ее возможности уступают Starlink по количеству спутников, доступных для связи.

Павел Нарожный военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Если мы пользуемся Starlink, то обычно видим в небе три, четыре или пять спутников. А если использовать Eutelsat, то в лучшем случае это будет один спутник. То есть стабильность связи будет гораздо ниже, чем у Starlink.

Еще одно препятствие – стоимость и конструкция оборудования. По оценке Нарожного, терминал Starlink стоит около 500 долларов, тогда как оборудование Eutelsat – примерно 25 тысяч евро. Европейские устройства также больше по размеру и имеют другой тип антенны, что может затруднить их установку на беспилотники и военную технику.

Поэтому полная замена Starlink потребует значительных средств и технической адаптации оборудования к потребностям войск.

Почему Европе нужно развивать собственную спутниковую связь

Ограничения Starlink поднимают вопрос о технологической зависимости Украины и ее партнеров. Если доступ к критически важной системе может изменяться без предварительного предупреждения, это создает риски для планирования военных операций. Последствия потери такой связи можно увидеть и на примере российской армии.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что отключение Starlink повлияло на управление российскими подразделениями и их взаимодействие с командованием.

Вспомните, как россиянам отключили Starlink. У них начались проблемы на тактическом уровне и на уровне управления. Оккупанты не имели возможности корректировать свои маршруты через связь с командованием,

– отметил Романенко.

Этот пример показывает, насколько важна спутниковая связь для координации военных действий. В то же время ситуация с ограничениями для Украины обостряет вопрос о необходимости наличия альтернативных технологий.

Павел Нарожный считает, что Европе нужно развивать собственные технологии спутниковой связи, а не полагаться исключительно на американские системы.

Кроме того, странам Европы следует учитывать возможность изменения внешнеполитических приоритетов США.

Мы видим, что Соединенные Штаты ради каких-то временных интересов могут менять подходы, в частности в отношении поддержки Украины. К этому нужно быть готовыми, – подчеркнул Нарожный.

К сожалению, это уже не просто предположение. Ведь в последние дни из Вашингтона поступают очень тревожные сигналы. По информации издания Semafor, Дональд Трамп активно обдумывает возможность принять решение о полном прекращении обмена разведывательными данными с Украиной. Поэтому ограничение работы Starlink, с которым столкнулись Силы обороны 14 октября 2026 года, может оказаться лишь первой ласточкой.