Как Украине удалось убедить Илона Маска отключить связь для россиян, рассказал министр обороны Михаил Федоров в интервью для YouTube-канала PRESSING.

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Глава министерства рассказал, что вскоре после своего назначения у него состоялся личный разговор с Илоном Маском. По его словам, зимой ситуация в Украине была крайне сложной из-за массированных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.

Помимо задачи построения эффективной системы противовоздушной обороны, дополнительным вызовом стало активное использование противником беспилотников типа "Шахед", которые управлялись через Starlink.

В этих условиях, отметил Федоров, пришлось оперативно налаживать коммуникацию с компанией SpaceX. По словам министра, сотрудничество постепенно стало системным, и он напрямую обратился к Маску, после чего тот предложил провести беседу в формате видеосвязи.

Детали этой беседы Федоров не раскрыл, однако отметил, что установленные контакты помогли Украине укрепить связь и получить определенные технологические преимущества в войне.

Каким аналогом Starlink сейчас пользуются россияне?

Что касается российских аналогов Starlink, министр отметил, что Минобороны внимательно следит за новыми разработками противника, в частности за проектом "Рассвет". Он выразил сомнение в том, что Россия сможет быстро добиться результатов в сфере спутниковой связи, однако подчеркнул, что Украина должна быть готова и к этому вызову.

Конечно, нужно прогнозировать, что будет дальше. Если мы хотим и дальше удерживать инициативу и побеждать в каждом техническом цикле – нам нужно знать, что делают россияне, о чем они говорят, куда инвестируют – поэтому мы следим,

– подчеркнул Федоров.

Федоров отметил, что противник уже запустил первые спутники на орбиту и добавил, что Россия планирует постепенно расширять их количество.

В то же время, по его словам, создание полноценной спутниковой сети – это длительный и сложный процесс, который займет годы. В настоящее время Россия частично компенсирует отсутствие развитой инфраструктуры использованием Mesh-сетей и управляемых беспилотников, в частности "Шахедов".

Украинская сторона, в свою очередь, работает над противодействием этим решениям, включая отдельные операции по уничтожению соответствующих сетей и систем связи. Министр также добавил, что Украина разрабатывает ряд технологических решений, с которыми российская армия столкнется уже в ближайшее время.

К слову, 8 июня стало известно, что один из аппаратов группировки "Рассвет" прекратил своё существование, так и не заработав на полную мощность.

Отметим, что 23 марта 2026 года с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2-1б", которая вывела на орбиту первую оперативную партию из 16 спутников "Рассвет-3". Эта миссия проходила в атмосфере строгой секретности — ни "Роскосмос", ни Министерство обороны России не делали официальных заявлений.