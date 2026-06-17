Як Україні вдалось вмовити Ілона Маска відключити зв'язок росіянам, міністр оборони Михайло Федоров розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу PRESSING.

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Очільник міністерства розповів, що невдовзі після свого призначення мав особисту розмову із Ілоном Маском. За його словами, взимку ситуація в Україні була вкрай складною через масовані удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі.

Окрім завдання вибудувати ефективну систему протиповітряної оборони, додатковим викликом стало активне використання противником безпілотників типу "Шахед", які керувались через Starlink.

У цих умовах, зазначив Федоров, довелось оперативно налагоджувати комунікацію із компанією SpaceX. За словами міністра, співпраця поступово стала системною й він напряму звернувся до Маска, після чого той запропонував провести розмову у форматі відеозв'язку.

Деталі цієї розмови Федоров не розкрив, однак зауважив, що встановлені контакти допомогли Україні зміцнити зв'язок і отримати певні технологічні переваги у війні.

Яким аналогом Starlink нині користуються росіяни?

Щодо російських аналогів Starlink, міністр зазначив, що Міноборони уважно стежить за новими розробками противника, зокрема за проєктом "Рассвєт". Він висловив сумнів у швидкому досягненні результатів Росією в напрямку супутникового зв'язку, однак наголосив, що Україна має бути готовою і до цього виклику.

Звичайно, що треба прогнозувати, що буде далі. Якщо ми хочемо й далі утримувати ініціативу й перемагати в кожному технічному циклі – нам потрібно знати, що роблять росіяни, про шо вони говорять, куди інвестують – тому ми слідкуємо,

– наголосив Федоров.

Федоров зауважив, що противник вже запустив перші супутники на орбіту й додав, що Росія планує їх поступово масштабувати.

Водночас, за його словами, створення повноцінної супутникової мережі – це тривалий і складний процес, який потребує років. Наразі Росія частково компенсує відсутність розвиненої інфраструктури використанням Mesh-мереж і керованих безпілотників, зокрема "Шахедів".

Українська сторона, своєю чергою, працює над протидією цим рішенням, включно з окремими операціями зі знищення відповідних мереж і систем зв'язку. Міністр також додав, що Україна розробляє низку технологічних рішень, з якими російська армія зіткнеться вже найближчим часом.

До слова, 8 червня стало відомо, що один із апаратів угруповання "Рассвєт" припинив своє існування, так і не запрацювавши на повну потужність.

Зауважимо, що 23 березня 2026 року з космодрому Плесецьк стартувала ракета-носій "Союз-2-1б", яка вивела на орбіту першу оперативну партію з 16 супутників "Рассвет-3". Ця місія відбувалася в атмосфері суворої таємниці – ані Роскосмос, ані Міністерство оборони Росії не робили офіційних анонсів.