Выборы президента США запланированы на 5 ноября. За кресло главы Соединенных Штатов соревнуются демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. В Белом доме изданию Reuters рассказали, когда проголосует нынешний президент Джо Байден.

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Что известно о голосовании Байдена

Президент США Джо Байден готов досрочно проголосовать на президентских выборах 2024 года в понедельник (28 октября – 24 Канал),

– заявили в Белом доме.

Стоит заметить, что рейтинги кандидатов в президенты США от 25 октября 2024 года показывают, что шансы Камалы Харрис и Дональда Трампа фактически сравнялись. Их поддержка составляла 48%.

Однако в опросе The New York Times в начале октября у Дональда Трампа было 46% поддержки против 49% у Камалы Харрис.