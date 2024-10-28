Вибори президента США заплановані на 5 листопада. За крісло очільника Сполучених Штатів змагаються демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп. У Білому домі виданню Reuters розповіли, коли проголосує нинішній президент Джо Байден.

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Що відомо про голосування Байдена

Президент США Джо Байден готовий достроково проголосувати на президентських виборах 2024 року у понеділок (28 жовтня – 24 Канал),

– заявили в Білому домі.

Варто зауважити, що рейтинги кандидатів у президенти США від 25 жовтня 2024 року показують, що шанси Камали Гарріс і Дональда Трампа фактично зрівнялись. Їхня підтримка становила 48%.

Проте в опитуванні The New York Times на початку жовтня в Дональда Трампа було 46% підтримки проти 49% у Камали Гарріс.