Об этом пишет Axios. В свою очередь соратник Трампа Джей Ди Вэнс назвал комментарии Байдена "отвратительными".

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Байден устроил скандал заявлением о "мусоре"

Комментарий прозвучал во время видеозвонка с прогрессивной группой Voto Latino, когда Байден хотел ответить комику Тони Хинчклиффу, который в воскресенье на митинге Трампа назвал остров Пуэрто-Рико "островом мусора".

Единственный мусор, который я вижу – это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестная и не по-американски,

– сказал Байден во время телефонного разговора.

Представители Республиканской и Демократической партий сразу же расценили это замечание как воспоминание о грубой ошибке демократа Хиллари Клинтон в 2016 году. Тогда она назвала сторонников Трампа "кучей ничтожеств", что вызвало возмущение республиканцев.

Белый дом в свою очередь заявил, что Байден в своих комментариях имел в виду только комика.

"Единственный мусор, который я вижу, плавающий там - это мусор его сторонников", – говорится в стенограмме.

На вопрос о том, говорили ли они с президентом, чтобы спросить его, что он имел в виду, прежде чем отправить стенограмму, представитель Байдена попросил не публиковать эту информацию. Белый дом тоже не отвечал на этот вопрос.

После публикации этой статьи представитель сообщил Axios, что сотрудники действительно говорили с Байденом о том, что он хотел сказать, чтобы опубликовать стенограмму. Издание попросило уточнить детали, однако в Белом доме отказали.

В свою очередь соратник Трампа Джей Ди Вэнс назвал комментарии Байдена "отвратительными".

"Камала Харрис и ее босс Джо Байден нападают на половину страны. Этому нет оправдания. Я надеюсь, что американцы это отвергнут", – добавил он.

Поскольку политические последствия усиливались с каждой минутой, Байден опубликовал в соцсети Х пост, прокомментировав, что он имел в виду.

Ранее сегодня я назвал ненавистническую риторику в адрес Пуэрто-Рико, выброшенную сторонником Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден, мусором - и это единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать это. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна. Это все, что я хотел сказать,

– говорится в посте.

Между тем команда Трампа уже начала собирать средства на это высказывание, отправив письмо с темой: "Ты не мусор! Я люблю тебя! Ты лучшее, что может предложить наша страна".

Резюмируя Axios пишет, что комментарии Байдена - это последний пример, почему команда Камалы Харрис избегает вести с ним предвыборную кампанию. Также есть ряд других фактов, в частности: