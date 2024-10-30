Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра анализа и стратегии, политолог Игорь Чаленко, отметив, что для Украины в период после 5 ноября и до инаугурации нового президента может открыться определенное окно возможностей.

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Когда для Байдена будет выгодное время для принятия решения

Прежде всего окно возможностей связано с тем, что штаб Харрис снимет с Байдена определенные обязанности. Кроме того, если победит Трамп, то условно с 5 ноября начнется новый виток противостояния между демократами и республиканцами и надо будет показать максимум активности.

Все равно Байдену надо же завершать политическую карьеру на поднятом градусе, поэтому я думаю, что на самом деле такие решения имеют больше шансов быть принятыми, чем снова Байден будет вдаваться в мемуары и говорить, что он уже якобы победил Владимира Путина,

– сказал Чаленко.

Победа кандидата от республиканцев даст возможность Байдену принять необходимые решения до инаугурации нового президента. Если же победит Харрис, то она может сказать, что это решение предшественника и она к нему не имеет отношения.

В этой ситуации потенциал есть, но вопрос, используют ли его. Очевидно, что на Соединенные Штаты и Германию давят другие партнеры по предоставлению разрешения на удары западным дальнобойным вооружением по территории России. Активнее всего здесь работает Великобритания,

– отметил политолог.

Напомним, министра иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми сказал, что решение по дальнобойному вооружению должно быть принято до зимы.

Обратите внимание! По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, Джозеф Байден может дать Украине разрешение на удары вглубь России сразу после 5 ноября, когда состоятся президентские выборы в США.

Может быть разный сценарий

Соединенные Штаты используют различные тактики при сотрудничестве с Украиной. Одна тактика, когда сначала принимается политическое решение, потом два – три месяца происходит его реализация.

А есть ситуация обратно-пропорциональная, например, как было с кассетными и фугасными ракетами ATACMS. Только через месяц после того, как Украина впервые использовала фугасные ATACMS сказали, что предоставили разрешение.

Возможно, уже идет какая-то подготовка, но мы этого не знаем, поэтому и апеллировать к такой возможности тоже не можем. Но хотелось бы в ноябре получить положительные сигналы,

– добавил Чаленко.

К слову, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что США должны как можно скорее предоставить разрешение на удары по России. По его мнению, эта ситуация схожа с принятием решения о предоставлении Украине самолетов F-16, танков Abrams, Leopard и ракет ATACMS.