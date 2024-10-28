Пункт Плана победы о предоставлении пакета сдерживания адресован странам, имеющим дальнобойное оружие и готовым предоставить его Украине. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Смотрите также Зеленский объяснил партнерам, как остановить развертывание войны

Глава государства заявил, что Украина не будет применять дальнобойное оружие, если Россия прекратит войну. Этот пакет станет предупреждением для России.

Это не значит применение ракет по России. Хотя это было бы справедливо, потому что Россия применяет против нас ракеты,

– говорит Зеленский.

Президент Украины отмечает, что сейчас речь идет не о применении дальнобойного оружия по России, а лишь о сдерживании государства-агрессора. Этот пакет является превентивным оружием и его должны предоставить Украине, ведь только так Россия прекратит убивать украинцев и оказывать агрессию против них.

Зеленский считает, что когда План победы будет реализован, мы увидим Россию на Саммите мира. В таком случае можно будет говорить о реализации формулы мира.