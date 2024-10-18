Отдельные мировые лидеры еще не избавились от желания "не закрывать полностью двери с Россией". Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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"К сожалению, страны-лидеры еще не избавились от этого желания "не закрывать полностью двери с Россией". Это мое впечатление", – отметил украинский лидер.

Зеленский назвал вопрос пакетов сдерживания "самым сложным" пунктом Плана победы Украины. Предоставление дальнобойного оружия для Украины – это сложный вопрос.Страны, принимающие соответствующие решения, по-разному относятся к нему. Речь идет о США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

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