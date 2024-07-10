Зеленский рассказал, что в прошлом имел хорошие разговоры с Трампом. А сейчас он оптимистично настроен, что будет иметь их снова, если Трамп вернется в Белый дом.

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Весь мир ждет выборов США в ноябре

Президент Украины выразил надежду, что политика США в отношении нашего государства не изменится.

Я надеюсь, что если народ США выберет президента Трампа, я надеюсь, что его политика в отношении Украины не изменится,

– сказал он.

Впрочем, в Politico считают, что этот ответ, вероятно, скрывает серьезное беспокойство относительно возможного возвращения Трампа, который "стремился к более тесным отношениям с президентом России Путиным".

"Трамп заявил, что может прекратить войну в первый день своего пребывания на посту, и угрожал сократить помощь Украине. И хотя советники и союзники ... сказали, что новая администрация будет продолжать поддерживать Киев, не утихают опасения, что Трамп может отомстить Украине за то, что он считает вкладом в свои прошлые политические проблемы", – пишет Politico.

Также лидеры европейских стран "скорректировали свои месседжи относительно помощи Украине и альянса НАТО в надежде понравиться" Трампу. Впрочем, бывший президент США и его союзники настаивают на том, что страхи преувеличены, и уверяют, что Трамп будет продолжать участие США в НАТО, пока "страны-члены будут продолжать делать вклад в защиту Украины".

Зеленский не знает, что сделаете Трамп, если станет президентом

Президент Зеленский отметил, что его положительное взаимодействие с Трампом было еще до того, как Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году.

Сейчас все ждут ноября. Американцы ждут ноября. В Европе, на Ближнем Востоке, в Тихом океане – весь мир смотрит на ноябрь. И, правда, Путин ждет ноября,

– добавил президент Украины.

Он вновь подчеркнул важность мер противостояния российскому вторжению. "Пришло время выйти из тени, чтобы принять решительные решения действовать, а не ждать ноября", – заявил глава государства.

Впрочем, то же время он сказал, что не может предсказать действия Трампа в случае его избрания, пишет Reuters.

Я не могу сказать вам, что он будет делать, если станет президентом Соединенных Штатов. Я не знаю,

– цитирует издание Зеленского.

Там также напомнили, что Трамп часто критиковал размер военной поддержки США для Украины и называл Зеленского "самым большим коммивояжером".

"Отношения Трампа с Зеленским стали предметом его первого импичмента как президента Палатой представителей США в 2019 году. Его обвинили в том, что он оказывал давление на Зеленского, чтобы он помог оклеветать Джо Байдена в обмен на помощь, но Сенат его оправдал в 2020 году", – пишет Reuters.