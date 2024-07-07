Основная проблема заключается в том, что не знает, что сделает Трамп, когда вернется к власти. Поэтому Европа спешно готовится к вероятному возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

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Какой может быть стратегия НАТО

Журналисты опросили более 50 дипломатов, законодателей, экспертов и политтехнологов в странах НАТО и других странах. Значительная часть из них говорила на условиях анонимности.

Провальное выступление Джо Байдена на дебатах окончательно заставило союзников США готовиться к возвращению Трампа в Белый дом.

В целом стратегия стран НАТО в таком случае будет строиться на трех позициях:

широкие личные контакты с Трампом и его советниками в надежде минимизировать вред для западной цивилизации;

частичное выполнение определенных требований Трампа относительно европейских расходов на оборону;

разработка "креативных дипломатических и правовых мер", чтобы защитить приоритеты НАТО от администрации Трампа.

В то же время есть определенные трудности с реализацией.

Никто не знает, что будет делать Трамп

Один из дипломатов страны НАТО высказался относительно Трампа.

Конечно, самой большой проблемой является то, что мы не знаем - и я думаю, что никто точно не знает - что он будет делать,

– сказал он.

Сейчас в Америке много правых политиков и экспертов анонсируют определенные стратегии, утверждая, что говорят от имени Трампа, или что они обсуждали их с Трампом. Однако остается непонятным, кто из этих людей действительно представляет Трампа, а кто только пиарится на нем.

В издании отмечают, что урок, который американские союзники вынесли из первого срока Трампа, заключается в том, что личные отношения с бывшим президентом и ближайшими к нему людьми являются самыми важными.

Во времена своего президентства Трамп имел теплые отношения с премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Бразилии Джаиром Болсонаро, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Как утверждает Politico, каждый из них использовал эту прямую личную связь в собственных интересах.

В последние недели несколько дипломатов из стран-членов НАТО тихо отправились в Вашингтон, чтобы встретиться с консервативными учеными и людьми, связанными с аналитическими центрами, которые, по их мнению, могли иметь определенное влияние на политику Трампа. Встречи показались продуктивными, однако непонятно, действительно ли эти люди останутся там, если Трампа изберут президентом.

Украина – отдельная проблема

Отдельной проблемой является отношение Трампа к полномасштабной войне в Украине и его желание оставить наше государство без военной поддержки.

До сих пор США были главным поставщиком военной помощи Украине. На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе члены альянса предварительно согласовали план передать контроль над поддержкой Украины специально созданному штабу при самом НАТО. Теоретически это сделало бы администрирование помощи "защищенным от Трампа", как говорят некоторые дипломаты. Окончательное решение ожидается на саммите НАТО в Вашингтоне 9 – 11 июля.

В случае реализации этот план постепенно передаст контроль над помощью группе из 200 солдат НАТО в бельгийском городе Монс – группе, которая продолжит работать с Соединенными Штатами, но под флагом НАТО.

В то же время непонятно, ограничат ли официальные договоренности действия Трампа.