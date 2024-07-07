Основна проблема полягає в тому, що не знає, що зробить Трамп, коли повернеться до влади. Тому Європа спішно готується до ймовірного повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

Якою може бути стратегія НАТО

Журналісти опитали понад 50 дипломатів, законодавців, експертів і політтехнологів у країнах НАТО та інших країнах. Значна частина з них говорила на умовах анонімності.

Провальний виступ Джо Байдена на дебатах остаточно змусив союзників США готуватися до повернення Трампа до Білого дому.

Загалом стратегія країн НАТО у такому випадку будуватиметься на трьох позиціях:

широкі особисті контакти із Трампом та його радниками в надії мінімізувати шкоду для західної цивілізації;

часткове виконання певних вимог Трампа щодо європейських витрат на оборону;

розробка "креативних дипломатичних та правових заходів", щоб захистити пріоритети НАТО від адміністрації Трампа.

Водночас є певні труднощі із реалізацією.

Ніхто не знає, що робитиме Трамп

Один із дипломатів країни НАТО висловився щодо Трампа.

Звичайно, найбільшою проблемою є те, що ми не знаємо — і я думаю, що ніхто точно не знає — що він робитиме,

– сказав він.

Зараз в Америці багато правих політиків та експертів анонсують певні стратегії, стверджуючи, що говорять від імені Трампа, або що вони обговорювали їх з Трампом. Проте залишається незрозумілим, хто з цих людей справді представляє Трампа, а хто лише піариться на ньому.

У виданні відзначають, що урок, який американські союзники винесли з першого терміну Трампа, полягає в тому, що особисті стосунки з колишнім президентом і найближчими до нього людьми є найважливішими.

За часів свого президентства Трамп мав теплі стосунки з прем’єром Японії Сіндзо Абе, президентом Бразилії Джаїром Болсонаро, прем’єром Британії Борисом Джонсоном та північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Як стверджує Politico, кожен з них використовував цей прямий особистий зв’язок у власних інтересах.

Останніми тижнями кілька дипломатів із країн-членів НАТО тихо вирушили до Вашингтона, щоб зустрітися з консервативними науковцями та людьми, пов’язаними з аналітичними центрами, які, на їхню думку, могли мати певний вплив на політику Трампа. Зустрічі видалися продуктивними, проте незрозуміло, чи ці люди справді залишаться там, якщо Трампа оберуть президентом.

Україна – окрема проблема

Окремою проблемою є ставлення Трампа до повномасштабної війни в Україні та його бажання залишити нашу державу без військової підтримки.

Досі США були головним постачальником військової допомоги Україні. На зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі члени альянсу попередньо погодили план передати контроль над підтримкою України спеціально створеному штабу при самому НАТО. Теоретично це зробило б адміністрування допомоги "захищеним від Трампа", як кажуть деякі дипломати. Остаточне рішення очікується на саміті НАТО у Вашингтоні 9 – 11 липня.

У разі реалізації цей план поступово передасть контроль над допомогою групі з 200 солдатів НАТО в бельгійському місті Монс – групі, яка продовжить працювати зі Сполученими Штатами, але під прапором НАТО.

Водночас незрозуміло, чи обмежать офіційні домовленості дії Трампа.