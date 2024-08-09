Политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу о том, как в дальнейшем может измениться политика Харрис, в том числе и в отношении Украины.

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Проукраинская команда Харрис

Кандидат в президенты США Камала Харрис выбрала своего вице-президента. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уолз. Он уже отметился интересным заявлением, в котором назвал Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса "жуткими и чертовски странными".

Как Харрис, так и Уолз являются проукраинскими лицами в американской политике.

Очевидно, что в этом случае Камала Харрис сейчас проводит все же кампанию как проект-продолжение Байдена, но, если она победит, то будет выстраивать собственную стратегию. Если мы говорим об окружении Харрис, то можно вспомнить о ее советнике по безопасности господина Филиппа Гордона, который имеет проактивную позицию, в частности в украинском вопросе,

– отметил Игорь Чаленко.

Гордон является сторонником увеличения предоставления помощи Украине. Именно он, в случае победы Камалы Харрис на выборах, займет нынешнюю должность Джейка Салливана – советника президента США по национальной безопасности.

"Относительно господина Уолза. Я все же думал, что на должность вице-президента выберут господина Шапиро (губернатор Пенсильвании – 24 Канал), потому что с точки зрения внутриамериканской политики это был бы более выгодный вариант. Харрис могла бы гарантированно привлечь больше выборщиков из Пенсильвании, чем из Миннесоты. Но для нас избрание Уолза – это позитивный сигнал", – заметил политолог.

Тим Уолз даже в должности губернатора интенсифицировал отношения с Украиной. Например, уже есть подписанное соглашение о сотрудничестве между Миннесотой и Черниговщиной. То есть это развитие региональной политики. Кроме того, Уолз был одним из 20 губернаторов, которые непосредственно общались с президентом Украины, чтобы в дальнейшем адвокатировать увеличение поддержки Украины.