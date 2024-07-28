Такое мнение 24 Канала высказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод, отметив, что действия Байдена и Трампа кардинально отличались. Сейчас Китай видит угрозы от обоих кандидатов.

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Как относятся в Китае к Трампу и Харрис

Политика Байден была очень "ястребиной". Она грозит еще большим углублением кризиса.

Зато с Трампом мы никогда не знаем, что будет завтра. Поэтому с точки зрения прагматизма, Китаю больше нравится именно Трамп.

Но с точки зрения понимания ситуации, преобладают демократы. Их политика по крайней мере понятна и четкая. Ее ведут публично,

– отметила Вита Голод.

У Трампа другой расклад сил, в частности относительно своих советников. Он все решает самостоятельно. Кроме этого, опасностью от его президентства может стать радикальная позиция по Тайваню и еще большая политическая поддержка страны.