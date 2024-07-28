Таку думку 24 Каналу висловила голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод, зауваживши, що дії Байдена й Трампа кардинально відрізнялися. Зараз Китай бачить загрози від обох кандидатів.

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Як ставляться у Китаї до Трампа та Гарріс

Політика Байден була дуже "яструбовою". Вона загрожує ще більшим поглибленням кризи.

Натомість з Трампом ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Тому з погляду прагматизму, Китаю більше подобається саме Трамп.

Але з погляду розуміння ситуації, переважають демократи. Їхня політика принаймні зрозуміла та чітка. Її ведуть публічно,

– зауважила Віта Голод.

У Трампа інший розклад сил, зокрема щодо своїх радників. Він все вирішує самостійно. Крім цього, небезпекою від його президентства може стати радикальна позиція щодо Тайваню та ще більша політична підтримка країни.