Конгресс США теперь за демократами: политолог рассказал, чего следует ожидать Украине

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, пока стоит воздержаться от преждевременного оптимизма. Хотя некоторые положительные моменты для Украины все же просматриваются.

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Что изменится для Украины?

Как подчеркнул Городницкий, в контексте помощи Украине было много вопросов к представителям обеих партий. Также многие проукраински настроенные как демократы, так и республиканцы не вошли в нынешний состав Конгресса.

Кроме того, в США сейчас развернется серьезная внутриполитическая борьба. Это может перечеркнуть мечты о том, что Штаты возобновят хотя бы военную помощь нашему государству. Различные поправки к бюджету и новые законопроекты Трамп вполне может блокировать.

Политическая игра в США может быть очень яркой. Но и не факт, что мы что-то из этого получим. Конечно, гипотетически может случиться так, что Трамп перестанет сильно беспокоиться об Украине и очень дружить с Россией– сказал Городницкий.

Что изменится для Украины после выборов в США: смотрите видео 24 Канала

Ранее аналитики сообщали, что американское правительство рискует попасть в "политический тупик", что грозит задержками с новой военной поддержкой для Украины.