Кандидат в президенты США от республиканцев рассказал в интервью Full Measure на Sinclair Broadcast Group TV, что он вообще не видит себя в 2028 году таким, что баллотируется снова. Кстати, тогда Трампу будет 82 года.
Смотрите также Камала Харрис или Дональд Трамп: кого поддерживают миллиардеры в США
Что рассказал Трамп о выборах в 2028 году
Дональд Трамп ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на выборах в 2028 году.
Нет, не буду. Я думаю, что так и будет. Я вообще этого не вижу. Надеюсь, мы добьемся успеха (в этом году – 24 Канал),
– заявил Дональд Трамп.
Политик также сказал на днях, что Израиль может прекратить существование, если евреи поддержат кандидата от демократов Камалу Харрис.
Смотрите также Именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне, – Зеленский
Трамп сказал, что американские евреи традиционно голосуют за демократов и добавил, что еврейские американские избиратели будут частично виноваты, если он проиграет выборы.