Кандидат в президенты США от республиканцев рассказал в интервью Full Measure на Sinclair Broadcast Group TV, что он вообще не видит себя в 2028 году таким, что баллотируется снова. Кстати, тогда Трампу будет 82 года.

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Что рассказал Трамп о выборах в 2028 году

Дональд Трамп ответил на вопрос, будет ли баллотироваться на выборах в 2028 году.

Нет, не буду. Я думаю, что так и будет. Я вообще этого не вижу. Надеюсь, мы добьемся успеха (в этом году – 24 Канал),

– заявил Дональд Трамп.

Политик также сказал на днях, что Израиль может прекратить существование, если евреи поддержат кандидата от демократов Камалу Харрис.

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Трамп сказал, что американские евреи традиционно голосуют за демократов и добавил, что еврейские американские избиратели будут частично виноваты, если он проиграет выборы.