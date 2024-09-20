Он отметил, что американские евреи традиционно голосуют за демократов. Об этом сообщает Reuters.

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Как евреи могут стать причиной поражения Трампа на выборах

Экс-президент США во время выступления на Национальном саммите Израильско-американского совета в Вашингтоне выразил беспокойство из-за того, что он отстает от Камалы Харрис среди американских евреев.

Трамп отметил, что если Харрис выиграет выборы, то Израиль, вероятно, перестанет существовать в течение двух лет, и евреи частично будут отвечать за этот результат, поскольку обычно голосуют за демократов.

Если я не выиграю эти выборы – а еврейский народ действительно будет иметь к этому большое отношение, если это произойдет, потому что если 40%, я имею в виду, 60% людей голосуют за врага – Израиль, по моему мнению, прекратит свое существование в течение двух лет,

– заявил Трамп.

В частности, Трамп ссылался на опрос, который, по его словам, показал, что Харрис имеет 60% поддержки среди американских евреев.

Он также выразил разочарование тем, что на выборах 2016 года, которые он выиграл, и на выборах 2020 года, когда проиграл президенту-демократу Джо Байдену, получил менее 30% голосов от американских евреев.

"Неясно, на какой опрос ссылался бывший президент, но недавний опрос Pew Research показал, что американские евреи отдают предпочтение Харрис, а не Трампу – 65% против 34%", – отметили в издании.