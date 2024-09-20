Він зазначив, що американські євреї традиційно голосують за демократів. Про це повідомляє Reuters.

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Як євреї можуть стати причиною поразки Трампа на виборах

Експрезидент США під час виступу на Національному саміті Ізраїльсько-американської ради у Вашингтоні висловив занепокоєння через те, що він відстає від Камали Гарріс серед американських євреїв.

Трамп зазначив, що якщо Гарріс виграє вибори, то Ізраїль, ймовірно, перестане існувати протягом двох років, і євреї частково відповідатимуть за цей результат, оскільки зазвичай голосують за демократів.

Якщо я не виграю ці вибори – а єврейський народ дійсно матиме до цього велике відношення, якщо це станеться, тому що якщо 40%, я маю на увазі, 60% людей голосують за ворога – Ізраїль, на мою думку, припинить своє існування протягом двох років,

– заявив Трамп.

Зокрема, Трамп посилався на опитування, яке, за його словами, показало, що Гарріс має 60% підтримки серед американських євреїв.

Він також висловив розчарування тим, що на виборах 2016 року, які він виграв, та на виборах 2020 року, коли програв президенту-демократу Джо Байдену, отримав менш як 30% голосів від американських євреїв.

"Неясно, на яке опитування посилався колишній президент, але нещодавнє опитування Pew Research показало, що американські євреї віддають перевагу Гарріс, а не Трампу – 65% проти 34%", – зазначили у виданні.