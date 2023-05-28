В городе поклонники Эрдогана празднуют его победу пиротехникой, возгласами и сигналами автомобиля. Однако окончательных результатов выборов еще нет.

Обратите внимание Эрдоган уже признал себя победителем выборов: окончательных результатов еще нет

Что происходит в Стамбуле и Анкаре

В крупнейшем городе Турции и в столице страны ужесточаются меры безопасности. в частности, вероятно, это связано с тем, что на улицах немало поклонников Эрдогана, но в этих городах с небольшим отрывом победил кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу. Кроме того, мэры Стамбула и Анкары также поддерживали оппозиционного кандидата.

Эрдоган уже выступил перед поклонниками и объявил о своей победе. В то же время, пока штаб Киличдароглу и сам кандидат никак не комментируют результаты.

Празднование в Стамбуле: смотрите видео

СМИ сообщают, что в Анкаре произошли мелкие стычки, однако все удалось урегулировать. В центре поклонники Эрдогана ждут его победоносную речь.

Что происходит в Анкаре: смотрите видео

Главное о выборах в Турции

В первом туре 14 мая ни один кандидат не набрал более 50% голосов, потому в стране объявили второй тур, в который вышли действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной коалиции Кемаль Киличдароглу.

28 мая состоялось голосование по второму туру. По предварительным данным, явка составила более 85%. По предварительным подсчетам почти 100% голосов, на расстоянии 4% побеждает Реджеп Эрдоган, набрав 52% голосов. Кемаль Киличдароглу набрал 48%.

Однако официальные результаты еще не оглашены, а подсчет продолжается.