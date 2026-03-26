Зеленский, Залужный или Буданов: опрос показал, кто вероятнее всего станет новым президентом

На фоне активных дискуссий относительно вероятного проведения президентских выборов в Украине украинцы размышляют о кандидатах, которым могли бы отдать свой голос. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 20, 6% граждан выбрали бы нынешнего президента на повторный срок. Часть украинцев, а именно 19,3% проголосовали бы за Валерия Залужного.

Отдать свой голос за нынешнего главу ОП Кирилла Буданова согласились бы 10,5% людей. При этом именно Буданов имеет лучший показатель "второго выбора". Такие данные продемонстрировал опрос компании Socis, проведенный 12 – 18 марта.

Кто возглавил рейтинг теоретических президентских выборов?

Среди тех, кто планирует участвовать в выборах, за действующего президента Владимира Зеленского готовы отдать голос 29,3%, а за Валерия Залужного – 25%.

На третьем месте – глава Офиса президента Кирилл Буданов. Далее в рейтинге лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за которого готовы голосовать 5,7% в целом или 7,4% тех, кто определился.

После них идут мэр Харькова Игорь Терехов (3,4%), внефракционный нардеп Дмитрий Разумков (3,3%) и командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий (3,1%). Среди тех, кто определился, они набирают от 4% до 4,4%.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила поддержку 2,2% в целом и 2,9% среди определенных.

Результаты опроса Socis

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула и председатель Николаевской ОВА Виталий Ким набрали чуть более 1%.

Мэр Киева Виталий Кличко и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул – менее 1%. Еще 3,6% опрошенных выбрали бы другого кандидата.

В то же время 6,7% заявили, что не принимали бы участия в выборах, а 16,2% – не определились.

В вопросе "второго выбора" результаты таковы: в случае отсутствия основного кандидата 22,7% поддержали бы Буданова, 17,5% – Залужного, а Зеленский получил бы только 6,3%.

Заметим! Опрос проводился среди 1204 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного телефонного интервью с использованием планшетов (CATI).



Опрос не проводился в АР Крым, на территории Луганской области, на временно оккупированных территориях и на территориях, где проходят активные боевые действия (значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).



Статистическая погрешность выборки +/- 2,5%.

