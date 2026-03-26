Соответствующее предположение Кулеба сделал во время интервью для журналиста Дмитрия Гордона.
Читайте также Я не коробка конфет и не машина, чтобы кому-то нравиться, – Зеленский об отношениях с Трампом
Кого Кулеба считает следующим президентом Украины?
По словам экс-министра, нынешний глава государства Владимир Зеленский вполне может продолжить возглавлять страну, он "справится с этой ролью".
Объективно, он – лидер военного времени. Он более успешный президент военного времени, чем мирного времени,
– отметил Дмитрий Кулеба.
В целом дипломат соглашается, что вопрос выборов во время войны является вызовом, однако он утверждает, что "непроведение выборов при условии, что война затянется – еще больший вызов".
Отметим, что в Центральной избирательной комиссии считают проведение президентских выборов в 2026 году нецелесообразным из-за нерешенных вопросов безопасности и защиты от российского вмешательства.
Со своей стороны, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик добавил, что оппозиция не поддерживает идею электронного голосования, опасаясь возможных манипуляций и отсутствия доступа для международных наблюдателей.
Кто может баллотироваться в президенты?
Среди возможных кандидатов на пост президента Украины рассматривали наиболее заметных фигур в нынешнем общественно-политическом пространстве, в частности, говорилось о руководителе ОП Кирилла Буданова и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
Комментируя вопрос о своем вероятном участии в выборах, Кирилл Буданов заявил, что говорить о президентских амбициях сейчас неуместно, ведь ключевое значение имеют переговоры.
Валерий Залужный пока придерживается подобной позиции. Так, он отметил, что сейчас не время обсуждать его возможное участие в выборах или политические перспективы.
Заметим и то, что участие собственно Владимира Зеленского в следующих президентских выборах пока остается под вопросом.